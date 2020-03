Forcadell demana «superar recels i lluites partidistes» i apostar pel diàleg

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha reclamat aquest dimarts "superar els recels" i les "lluites partidistes" entre formacions i apostar pel diàleg amb l'Estat. Durant l'acte de presentació del llibre Paraules de la presidenta Carme Forcadell i Lluís, s'ha llegit una carta de l'expresidenta on s'ha mostrat confiada que la solució al conflicte català passarà per votar "lliurament" el futur del país.Forcadell ha reconegut que serà un "camí llarg i difícil" però ha demanat "diàleg" i "empatia a banda i banda". El president del Parlament, Roger Torrent, l'ha definit com un "símbol" que resumeix la "repressió" i l'"acarnissament venjatiu" cap a un moviment polític "que volia resoldre un conflicte polític votant".