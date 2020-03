La CUP defensa davant la militància els protocols de gestió d'agressions masclistes

La CUP ha fet una defensa ferma dels protocols interns de la formació per gestionar les agressions masclistes. En una circular informativa destinada a la militància, la formació ha sortit al pas per reivindicar els seu "protocols feministes" davant l'allau de denúncies de masclisme en el marc de l'esquerra independentista que aquests últims dies han inundat la xarxa. En especial, l'escrit fa referència a la denúncia que assenyala Eudald Calvo, exmilitant de la CUP i alcalde d'Argentona. "És precisament per no voler assumir aquest protocol que l'alcalde d'Argentona ja no és militant de la CUP des de fa mesos", diu el comunicat.La CUP admet que, "com la resta de la societat", les seves relacions de poder estan "mediades pel patriarcat". Dins de l'organització, reconeixen, "es donen relacions de poder en clau de gènere, situacions d'assetjament i fins i tot les manifestacions més cruentes de violència masclista". La formació, però, ressalta que treballa per "respondre de manera organitzada al patriarcat" i això es fa, diuen, utilitzant els protocols i "d'altres eines per la transversalització de la perspectiva feminista". "Sent conscients que no poden resoldre de cop totes les manifestacions del patriarcat, les hem de poder fer servir tantes vegades com calguin", apunten. Si Eudald Calvo va ser expulsat a finals de 2019 de la militància, altres casos se segueixen treballant "des d'una perspectiva reparadora". En aquest sentit, la CUP defensa "l'assaig-error" per "reflexionar, aprendre i construir polítiques i consciència feminista".La CUP admet també que aquestes "eines col·lectives de resolució de conflictes i d'abordatge de relacions de poder" no tenen efectivitat si no són "reconegudes per tota la militància". És per això que fan una crida als homes. "Sense el vostre compromís en aquesta lluita contra el patriarcat no hi ha protocols que valguin", diu la circular, que exigeix als militants "assumir responsabilitats" i implicar-se en "la transformació col·lectiva amb perspectiva feminista". "Necessitem que assumiu la mirada feminista com a pedra angular de la CUP i entre totes tinguem la capacitat de saber-nos juntes en aquesta empresa", rebla el document.

