Unes 300 persones es manifesten a Barcelona contra el tancament de fronteres de Grècia

El col·lectiu Stop Mare Mortum ha convocat aquest dimarts a la tarda una concentració a les portes de la seu de la Comissió Europea a Barcelona, en la qual han participat 300 persones, per protestar pel tancament de fronteres de Grècia.El país hel·lènic ha decidit suspendre la Convenció de Ginebra i no acceptar més sol·licituds d'asil, després que Turquia obrís les seves fronteres. La decisió del govern grec ha aplanat el camí a l'extrema dreta, que ja ha protagonitzat diversos atacs a refugiats que intenten accedir a territori grec.Durant la concentració, Stop Mare Mortum ha reclamat obrir "vies legals i segures" per a les persones refugiades que volen arribar a Europa.

