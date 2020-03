Puigdemont i Bonvehí aborden el futur de JxCat en una llarga reunió a Brussel·les

Reunió decisiva a Bèlgica pel futur de Junts per Catalunya (JxCat). Carles Puigdemont, líder de la formació, i David Bonvehí, president del PDECat, s'han reunit "llarga estona" aquest dimarts a Brussel·les, segons detallen fonts consultades per. La trobada, revestida de gran discreció i que no comptarà amb declaracions de cap dels interessats, ha arribat en un moment especialment delicat davant l'enrocament de la negociació entre la Crida Nacional per la República i el PDECat, les dues principals ànimes que integren JxCat. Sobre la taula, segons les mateixes fonts, hi ha la creació d'un nou partit que serveixi per sumar totes les famílies.Aquest nou partit hauria d'estar liderat per Puigdemont, figura de consens entre tots els sectors arran del seu paper com a màxim dirigent a l'exili i ara també com a eurodiputat de la formació. En les converses hi ha tres dirigents implicats: l'expresident de la Generalitat, Bonvehí i també Jordi Sànchez, president de la Crida. Malgrat que en els últims dies ha proliferat la versió -avalada per diverses fonts- segons la qual la ruptura no està descartada, hi ha dirigents de pes que assenyalen que "no hi ha alternativa" a una entesa global que passi per formar un nou partit sota les sigles de JxCat.Que aquestes sigles es converteixin en un sol partit és una opció que avala també Artur Mas, com destacava aquest diumenge en una entrevista a NacióDigital . L'expresident no ha participat en el dia de les negociacions, tot i que n'ha estat al corrent i ha visitat Sànchez a Lledoners. Com a última opció, Mas ha apostat per la coalició, tot i que no seria l'escenari desitjat. L'opció del nou partit va començar a prendre cos durant el mes de gener , just després que Puigdemont fes el salt a l'Eurocambra.Fonts del PDECat han assenyalat al llarg de les últimes setmanes que l'expresident "no ha fet arribar cap proposta concreta" sobre la reordenació. "Fa un mes ens van dir que d'aquí a quinze dies hi hauria una proposta de Waterloo i una de Lledoners, però no ha passat", assenyala un dirigent al corrent dels contactes. Membres del Govern com Jordi Puigneró, Miquel Buch, Damià Calvet i Meritxell Budó segueixen de prop tots els contactes, per bé que no hi participen de manera directa. També Josep Rull i Jordi Turull, empresonats a Lledoners, estan atents a tots els moviments, per bé que Bonvehí ha negociat directament amb Sànchez i no amb ells dos.La reunió entre l'expresident de la Generalitat i el líder del PDECat s'ha produït només tres dies després de l'èxit de l'acte de Perpinyà, que va aplegar més de 150.000 persones per celebrar l'entrada a l'Eurocambra de Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. "Això el converteix en el líder indiscutible del nostre espai", reflexionava aquest dilluns un alt dirigent de JxCat, que malgrat tot exhibia preocupació per la "contradicció" que suposa apostar per la confrontació i la "lluita definitiva" i, al mateix temps, tenir oberta la via del diàleg amb l'Estat a través de la mesa constituïda a la Moncloa.Perpinyà impulsa Puigdemont, de nou, com a líder de la via de l'embat amb l'Estat -aquest dilluns va reclamar no descartar "mai" la via unilateral si persisteix la "paret" de les institucions espanyoles contra el dret a l'autodeterminació-, i té la decisió pendent sobre si es presenta com a cap de cartell a les properes eleccions catalanes acompanyat d'un candidat efectiu. La fórmula electoral és una de les incògnites a resoldre en el procés de reordenació de JxCat, i també servirà per saber quina és l'estratègia electoral que se seguirà davant ERC, abanderada del diàleg.La cita entre els dos dirigents, a banda, arriba tan sols quatre dies abans de la trobada del col·lectiu de Poblet en la qual es decidirà si s'impulsa un nou projecte catalanista allunyat de la via unilateral i partidari d'incloure el referèndum d'autodeterminació dins d'una reforma constitucional. Aquesta via, avançada aquest dilluns per l'agència Efe, és la que es debatrà també dissabte. En el grup de Poblet hi ha dirigents de l'antiga CDC com Marta Pascal - que abandonarà l'escó com a senadora de JxCat per discrepàncies amb Puigdemont- , Jordi Xuclà, Carles Campuzano i Lluís Recoder.

