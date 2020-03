VÍDEO El Trabucador del Delta torna a sucumbir davant una nova envestida del mar

El nou temporal ha tornat a inundar la barra.

El camí de 10 metres d'alçada que l'empresa que explota les salines de la Trinitat, Infosa, va reconstruir per tornar a connectar l'explotació salinera amb el Delta de l'Ebre després que la barra del Trabucador quedés sota l'aigua pels efectes del temporal Gloria no ha tingut prou fortalesa per aguantar un nou embat del mar.De fet, era un dels temors assumits de forma general: que una llevantada, ni tan sols massa potent, tornés a fer desaparèixer l'istme sota el mar abans que Costes executés l'actuació anunciada, que preveu abocar-hi 120.000 metres cúbics de sorra per reforçar la fràgil barra i fer-la arribar a una amplada de 50 metres, i encara esperant que la dinàmica natural ajudés a ampliar-lo fins a les dimensions pròximes anteriors al temporal.L'empresa Infosa va refer el camí amb una inversió de 300.000 euros per permetre que, a meitats de febrer, els primers camions tornessin a accedir per terra a les seves instal·lacions després d'un mes sense fer-ho. Dos dies després, Costes anunciava esta segona actuació d'urgència a la que s'hi han de destinar 700.000 euros i que ha de començar en breu. Però no hi ha hagut temps i ha arribat un nou temporal, que no ha hagut de ser massa virulent per tornat a deixar en una situació més que precària la barra, tal com es veu en el següent vídeo, enregistrat per Josep Joan Prats, pagès del Delta:Josep Joan Prats no se'n podia avenir quan aquest dilluns va intentar entrar a la barra amb el seu tractor, i va comprovar quin és l'estat amb una mescla de tristor i indignació: "Quan vaig arribar amb el tractor per desplaçar-me fins a les salines el panorama era devastador", explica a. Ell i la seva parella que un cop passat el gran temporal i les visites institucionals, els ajuts tarden en arribar. "El Delta necessita solucions ja, i tot l'any, no només quan hi ha una gran tempesta, som moltes generacions que vivim de i per al Delta i si la mà humana no intervé i posa solucions, no sobreviurem, i ens sentim abandonats per l'administració", lamenten, al temps que reclamen solucions a la classe política.També Infosa, l'empresa que explota les salines de la Trinitat, amb una seixantena de treballadors, exigeix una actuació "definitiva i a curt termini" per resoldre la problemàtica després del nou trencament de la barra del Trencador, tal com ha declarat el gerent, Joan Sucarrats, a Ràdio Ràpita. I és que l'empresa salinera ha hagut d'aturar de nou seva activitat després d'invertir 300.000 euros per fer el camí provisional que ara ha tornat a desaparèixer sota l'aigua. A més, sospita que la imminent inversió de Costes serà "insuficient, no solucionarà el problema, perquè entenem que cal una segona actuació. Al final de la barra hi ha una indústria que no pot viure eternament esta situació sense tenir la seguretat de subministrar la sal als clients, així de que o se li posa una solució definitiva a curt termini o haurem de valorar si l'activitat continua o no", ha apuntat. Segons Sucarrats, esta actuació de Costes tramitada per la via d'urgència s'havia fet amb celeritat i per la via d'urgència, però ha lamentat "que durant massa anys l'Administració no haja arribat a temps, perquè fa molts anys que el delta reclama actuacions".L'empresa valora alternatives per no dependre de l'operativitat per terra, com ara la connectivitat via marítima.

