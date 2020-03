El coronavirus obliga a aturar temporalment la producció de diverses plantes industrials a Catalunya

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, ha reconegut aquest dimarts que la crisi del coronavirus ha començat a afectar la producció d'algunes indústries catalanes. En una atenció als mitjans després de reunir-se amb el comitè d'empresa de Nissan, Chacón ha assegurat que "hi ha empreses que tenen dificultats per treballar" per culpa dels problemes derivats de l'epidèmia i de la paràlisi de l'economia xinesa, focus principal del virus."Hi ha plantes que han aturat la producció durant uns dies a l'espera de com evoluciona la situació", ha dit Chacón. Segons la titular d'Empresa, no hi ha un sector especialment afectat sinó que la problemàtica està "diversificada".