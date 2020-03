Allau de sol·licituds per apuntar-se al curs de Junqueras a la universitat

La vicerectora de la UVic-UCC al Campus de Manresa, Sílvia Mas, s'ha mostrat "molt contenta" de la primera jornada de treball d'Oriol Junqueras a la universitat aquest dimarts, en la compareixença que ha fet davant la premsa poc després que l'exvicepresident hagi tornat cap a la presó de Lledoners, poc abans de les 5 de la tarda Mas ha explicat que la formació serà contínua, de curta durada, oberta a tota la població i anirà orientada "a la història, la filosofia i el pensament". En les properes setmanes es decidirà la quantitat de places que la universitat ofertarà i la planificació de la matèria.També s'ha de definir el format, els horaris i els "requisits d'accés" als qui vulguin accedir a la formació. "És molt probable que la demanda per al curs de Junqueras a UManresa sigui molt més alta que l'oferta que puguem oferir", ha admès, sobretot arran del fet que "des que va transcendir la notícia no hem parat de rebre trucades i visites interessant-se per fer aquesta formació".El curs no es preveu que comenci fins passat Setmana Santa.

