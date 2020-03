El Tribunal General de la UE rebutja les mesures cautelars de Junqueras per ser eurodiputat

El Vicepresidente del #Tribunal general desestima la demanda de medidas provisionales del Sr. #junqueras i Vies, en relación con la vacante de su escaño en el #Parlamentoeuropeo @Europarl_ES pic.twitter.com/LcdgKtukvj — EU Court of Justice (@EUCourtPress) March 3, 2020

El Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) ha desestimat les mesures cautelars demanades per Oriol Junqueras per poder ser eurodiputat. El líder d'ERC va demanar al TGUE que deixés en suspens l'acord que deixava vacant el seu escó després de la decisió del Tribunal Suprem de no permetre-li anar al Parlament Europeu després de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 19 de desembre. El vicepresident del TGUE sosté que la petició del líder d'ERC és "inadmissible".En la resolució, la primera instància del Tribunal de Luxemburg desestima la demanda de mesures provisionals sol·licitades per Junqueras i sosté que l'anul·lació del mandat depèn d'Espanya, no pas del Parlament Europeu. Ara, la decisió es pot recórrer al TJUE, la màxima instància judicial de la Unió. El TGUE diu també que malgrat la decisió presa aquest dimarts, això no "prejutja" el fons del recurs, que encara s'ha d'analitzar i es dictarà sentència en els pròxims dies.El TGUE considera que la petició de Junqueras vulnera l'article 266 del Tractat Fundacional de la Unió Europea, que estableix que le jutge de la UE no pot substituir el Parlament Europeu a l'hora de prendre decisions en matèria d'execució d'una sentència. L'Eurocambra va acceptar la decisió del Suprem d'inhabilitar Junqueras i el seu president, David Sassoli, va deixar vacant l'escó del dirigent republicà al gener. Paral·lelament, la defensa de Junqueras també ha demandat Sassoli al TGUE.El líder d'ERC volia que s'ordenés a Espanya que el deixés en llibertat per poder ser eurodiputat, però el jutge subratlla que no pot dirigir ordres a entitats que no siguin part en el litigi, com és el cas de les autoritats espanyoles. En el seu escrit, el TGUE remarca que aquesta denegació de cautelars "no impedeix" als tribunals espanyols o al TJUE "en el marc d'una prejudicial o d'un procediment per incompliment" que valorin un recurs que impugni els procediments judicials que han portat a l'anul·lació del mandat de Junqueras.

