El València - Atalanta, a porta tancada pel coronavirus

La tornada dels vuitens de final de la Champions League entre el València FC i l'Atalanta s'ha de jugar a Mestalla a porta tancada. Així ho ha deixat clar aquest dimarts el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que ha instat aquest dimarts a la tarda que, a partir d'ara, els partits contra equips provinents de les zones de risc per coronavirus -quatre regions del nord d'Itàlia, la Xina, Japó, Iran i Singapur- es juguin sense públic.D'entrada, la mesura afecta quatre partits: el del València FC de la setmana que ve, i ja aquest dijous, el València Bàsket - Olimpia de Milà. També s'hi veuen afectats el Getafe - Inter de la Champions i l'Uni Girona - Reyer Venezia de bàsquet femení.Cal recordar que el partit d'anada entre l'Atalanta i el València, disputat a Bèrgam -a pocs quilòmetres de Milà- va ser una de les vies d'introducció del Covid-19 al País Valencià. Un periodista esportiu que va assistir al partit se'n va encomanar, i altres casos posteriors en territori valencià estaven igualment relacionats amb el matx.Illa ha remarcat que hi poden haver certes excepcions en la celebració d'esdeveniments esportius contra equips procedents de zones d'alt risc: "Si el nombre d'aficionats és reduït i se'ls pot identificar, l'esdeveniment es podria celebrar", ha dit el ministre, citant com a exemple un torneig de tennis de taula per a jugadors amb necessitats especials previst properament a Girona.A banda, l'Estat cancel·la tots els seminaris i cursos que impliquin la presència de personal mèdic. Illa també ha volgut remarcar que la tasca dels serveis sanitaris és "suficient" i, per tant, no preveu l'aplicació de mesures encara més dràstiques.

