Entren a robar diners i un ordinador a la Plataforma dels Aliments, però no toquen el menjar

Uns desconeguts han entrat a robar aquest dimarts de matinada a l'edifici que la Plataforma dels Aliments de Manresa té a la carretera de Vic. Segons han confirmat els responsables de l'espai, que depèn de la Fundació del Convent de Santa Clara, els lladres han entrat pel magatzem de l'empresa que hi ha al costat i s'han endut un portàtil, diners (entre 300 i 500 euros) i material d'oficina. En canvi, no han tocat cap dels aliments que hi ha emmagatzemats al centre ni tampoc els productes bàsics que es distribueixen.La responsable de la Plataforma, Sor Lucia Caram, ha lamentat els fets, sobretot perquè es tracta d'una entitat amb finalitats socials. Malgrat el robatori, el servei ha funcionat amb normalitat. L'entitat ja ha denunciat els fets davant dels Mossos d'Esquadra.

