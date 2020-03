Els partits contra equips de zones de risc per coronavirus, a porta tancada

El govern espanyol amplia el paquet de mesures per evitar que el brot de coronavirus s'expandeixi sense control per l'Estat. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dimarts a la tarda que, a partir d'ara, els partits contra equips provinents de les zones de risc per Covid-19 -quatre regions del nord d'Itàlia, la Xina, Japó, Iran i Singapur- s'hauran de jugar a porta tancada.La mesura afecta directament a l'Uni Girona, que el proper 19 de març jugarà contra el Reyer Venezia la tornada dels quarts de final de la Copa Europea femenina de bàsquet. El mateix passa amb la tornada dels vuitens de final de la Champions League entre el València i l'Atalanta; els vuitens de final de l'Europa League entre el Getafe i l'Inter de Milà; i el València Basket - Olimpia de Milà d'aquest dijous.Illa remarca que hi poden haver certes excepcions en la celebració d'esdeveniments esportius contra equips procedents de zones d'alt risc: "Si el nombre d'aficionats és reduït i se'ls pot identificar, l'esdeveniment es podria celebrar", ha dit el ministre, citant com a exemple un torneig de tennis de taula per a jugadors amb necessitats especials previst properament a Girona.A banda, l'Estat cancel·la tots els seminaris i cursos que impliquin la presència de personal mèdic. Illa també ha volgut remarcar que la tasca dels serveis sanitaris és "suficient" i, per tant, no preveu l'aplicació de mesures encara més dràstiques.

