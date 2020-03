Has rebut aquest missatge sobre els riscos del coronavirus? No és veritat ni és de Sanitat

#NiCaso a este mensaje que circula por #Whatsapp. Suplantan al Ministerio de Sanidad @sanidadgob para dar supuestas “recomendaciones” contra el #coronavirus #COVID19 y un enlace para venderte mascarillas. pic.twitter.com/hzw4f2oWhc — GDT Guardia Civil (@GDTGuardiaCivil) March 1, 2020

"Alerta per coronavirus. Missatge urgent del Ministeri de Sanitat". Així comença un text reenviat a centenars de telèfons mòbils, a través de Whatsapp, que és fals. Ni el Ministeri de Sanitat ha enviat cap alerta telemàtica sobre l'expansió del virus a l'estat espanyol ni està previst cap tipus de missatgeria d'aquest tipus tal i com està la situació.La Guàrdia Civil ha alertat a través de les seves xarxes socials que envien un missatge amb suposats consells per a prevenir, curar i evitar el coronavirus, sent falsos. També envien un enllaç, erroni, per on comprar mascaretes, actualment esgotades a moltes zones com la ciutat de Barcelona. Segons ha relatat La Vanguardia , aquest format és una de les trampes tecnològiques que fan servir diversos delinqüents a les xarxes, amb una tàctica anomenada pishing. A través d'aquests enllaços i la por que pot generar un problema com el no accés a les mascaretes, els lladres poden accedir als comptes bancaris dels usuaris que entrin a la web.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor