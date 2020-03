Els Mossos van analitzar 79 actuacions del cos l'1-O, van obrir 41 expedients i van proposar tres sancions

El cap de la Divisió d'Afers Interns (DAI) dels Mossos d'Esquadra, l'intendent Jaume Garcia, ha explicat aquest dimarts que dels 79 casos analitzats sobre actuacions dels Mossos l'1-O, es van obrir 41 informacions reservades, només es van fer tres propostes de sanció, i només una va acabar finalment en sanció per ordre de l'aleshores director general de la Policia, Andreu Joan Martínez.El cap de la DAI, un dels pocs comandaments de Mossos que no ha volgut que es gravés la seva imatge durant la declaració com a testimoni a l'Audiència Nacional, ha explicat que el 3 d'octubre el major, Josep Lluís Trapero, el va instar a obrir informacions reservades a tots els agents que haguessin tingut actuacions irregulars o connivents amb el referèndum. Es van començar a analitzar informacions de mitjans de comunicació i vídeos penjats a internet, i pocs dies després, el 13 d'octubre diverses regions policials van enviar documentació a la DAI sobre set casos nous.Garcia ha explicat que Trapero no tenia competències en la investigació dels casos, però sí que podia instar a obrir les investigacions. Per això, el 14 d'octubre, Garcia li va enviar al major un correu electrònic on li deia que ja estaven investigant entre 40 i 50 casos però que encara els faltava documentació, a més de poder identificar els agents i prendre'ls declaració.La DAI depèn directament del director general de la Policia, en aquell moment Pere Soler, també acusat, però Garcia ha explicat que aquest no va limitar el número d'agents investigats i no intervenia en la investigació. El febrer del 2018, ja amb el 155 aplicat, la DAI va rebre un requeriment de la magistrada Carmen Lamela sobre aquests expedients. I a finals d'agost del 2018, ja amb Martínez com a director general, va proposar 3 expedients disciplinaris, que van acabar amb una sola sanció a un agent de Tarragona que va abandonar el seu company de binomi quan va veure que la Policia Nacional actuava al centre que custodiaven.

