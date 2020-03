Torra al·lega al Suprem que el cas de Bentacor demostra la «infecció» de la Junta Electoral

La defensa del president de la Generalitat, Quim Torra, ha al·legat davant del Tribunal Suprem que el cas d'Andrés Betancor demostra la "infecció" de la Junta Electoral Central (JEC). Torra ha presentat un escrit després que la fiscalia i l'acusació popular demanessin al Suprem que no admeti a tràmit el recurs del president contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que l'inhabilita durant 18 mesos. Els advocats de Torra també tornen a demanar al Suprem que presenti qüestions prejudicials a la justícia europea sobre la imparcialitat dels jutges que van participar en el procediment contra el president."No es tracta d'una contaminació de la JEC, sinó d'una autèntica infecció". Això és el que sosté la defensa del president després que hagi transcendit que Cs pagava mensualment com a assessor un vocal de la Junta que havia proposat. "Aquesta nova dada és gravíssima, donat que posa al descobert una estratègia política tendent a neutralitzar políticament Torra. Suposa el colofó del que veníem al·legant des de l'inici del present procediment", afegeix l'escrit.La defensa del president lamenta que el jutge instructor passés per alt els advertiments sobre Betancor i també sobre un altre vocal, proposat pel PP, i que també s'havia pronunciat a les xarxes socials en contra del procés. "El desvergonyiment del senyor Betancor no té límits ni parangó, i hauria d'haver estat valorada per l'òrgan d'instrucció i, també pel d'enjudiciament, cosa que no es va fer", continua.El text de Torra també torna a demanar que es plantegin qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per garantir el dret a un jutge imparcial reconegut a l’article 47 de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. En concret, són cinc qüestions, que fan referència en gran mesura als magistrats que van jutjar Torra. Una d'elles fa referència a la designació parlamentària a proposta del PSC de l'instructor Carlos Ramos. Una segona pregunta si és correcte que el president del TSJC, Jesús María Barrientos, jutgés el president quan ja s'havia pronunciat públicament sobre l'exhibició dels llaços grocs. Una tercera qüestió es refereix a unes declaracions d'un altre magistrat que manifesta sentir-se "incòmode" amb el Govern.L'escrit de la defensa del president insisteix que la JEC no era competent per dirigir cap requeriment a Torra, i lamenta que fiscalia "confongui la competència per resoldre consultes amb la de requerir actuacions de caràcter obligatori". També rebutja que sigui una autoritat per sobre del president de la Generalitat, i remarca que l'ordre de retirada dels llaços grocs i de la pancarta de suport als presos independentistes és "il·legal perquè vulnera drets fonamentals del recurrent i de tercers". L'escrit insisteix a demanar una vista oral per resoldre el recurs presentat per Torra contra la seva inhabilitació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor