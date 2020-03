L'alcalde d'Argentona reconeix actituds «masclistes i sexistes»

Dilluns van aparèixer a les xarxes socials algunes acusacions contra mi per haver tingut actituds masclistes i sexistes fa uns anys. Actituds que no justificaré ni discutiré perquè no crec que ara sigui el més rellevant, no em perdré en els detalls. Això vol ser una disculpa. — Eudald (@eudaldcc) March 3, 2020

L'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo, ha reconegut a través de les xarxes socials haver tingut actituds "masclistes i sexistes" fa uns anys. La confessió arriba després que aquest dilluns un perfil anònim a Twitter l'acusés d'haver-la grapejat en diverses ocasions, quan Calvo era parella d'una amiga seva.L'ara alcalde diu que es vol disculpar de manera "sincera i honesta", tot i que no ha volgut entrar a "justificar ni discutir" els detalls d'aquests episodis: "Ara em toca reflexionar molt i treballar per canviar. Cal erradicar el masclisme de la societat i jo no he estat conseqüent. Però vull canviar a millor. Em sap greu el perjudici que hagi pogut causar", diu Calvo.L'alcalde respon així a un seguit d'acusacions de qui diu ser l'amiga d'una exparella seva, i que Calvo no ha desmentit. L'acusa d'haver-li grapejat els pits en almenys dues ocasions, durant una manifestació i també en una celebració de cap d'any. En una tercera ocasió, en una piscina, Calvo hauria intentat tornar a assetjar la noia, aquest cop sense èxit.

