Els acusats del crim de la Guàrdia Urbana volien anar a Port Aventura després de l'assassinat

Els acusats pel crim de la Guàrdia Urbana, Rosa Peral i Albert López, van planificar l'assassinat de la matinada del 2 d'abril dues setmanes abans, segons ha volgut demostrar fiscalia a través d'un àudio de veu que Peral va enviar a López. "Ara m'ha sortit un descompte per anar a Port Aventura, si fem això, el següent cap de setmana podem anar a dormir allà amb les nenes", s'ha pogut escoltar.Aquest arxiu, que va ser localitzat al telèfon de l'acusada, és del 19 d'abril del 2017 a la tarda. Els perits han pogut demostrar que el dia següent, el 20 d'abril, López va contractar un telèfon Lycamobile i el mateix dia tant Peral com López es van guardar aquest número, que no s'utilitzarà fins el dia dels fets.

