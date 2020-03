Manifestants d'un sindicat policial «amenacen» i «persegueixen» Borràs a les portes del Congrés

Increïble: ens han perseguit a la nostra cap de premsa i a mi des de Cedaceros fins al 40 de C. San Jerónimo amb màscares i ‘estanqueras’. Hem demanat protecció a la seguretat del @Congreso_Es per poder pujar al taxi i la resposta és entranyable: ‘para qué, si son policías’ 🤷🏽‍♀️🤦🏽‍♀️. — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) March 3, 2020

Laura Borràs, cap de files de Junts per Catalunya (JxCat) a Madrid, ha denunciat aquest dimarts que manifestants del sindicat policial espanyolista Jusapol l'han "perseguit" a la sortida del Congrés dels Diputats. "Estaven a les portes de l'edifici", ha assenyalat Borràs, que ha tingut problemes -juntament amb la seva cap de premsa- per tal d'accedir al taxi que les estava esperant al carrer Cedaceros. "Era impossible transitar per la Carrera de San Jerónimo", ha apuntat Borràs, que també ha lamentat no haver pogut comptar amb la protecció de la policia dedicada a protegir l'edifici de la cambra baixa."Per què voleu protecció, si són policies?", assegura la dirigent de JxCat que li han manifestat els responsables de seguretat de la cambra. Borràs ha indicat que només els uxiers del Congrés els han ajudat a sortir enmig d'una "pluja d'insults" i "agressions verbals" per part dels manifestants. "Si fossin catalans, ja estarien a l'Audiència Nacional", ha assenyalat la dirigent independentista.Borràs ja ha posat els fets en coneixement de la presidenta del Congrés, Meritxell Batet. Es tracta, segons la cap de files de JxCat, de "fer la denúncia" i que esbrini com es nega protecció a diputats "quan manifestants policies emmascarats i amb bengales amenacen" com els ha passat a elles.

