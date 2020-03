El Suprem es declara competent per jutjar Nuet per desobediència

La sala penal del Tribunal Suprem s'ha declarat competent per jutjat el diputat d'ERC Joan Josep Nuet per un suposat delicte de desobediència, i ha ordenat retrotreure les actuacions fins al tràmit de qualificació. L'alt tribunal remarca que és competent per jutjar Nuet tenint en compte que s'ha acreditat que ha adquirit la condició de diputat al Congrés i, per tant, està aforat al Suprem.La Fiscalia acusa Nuet d'un delicte continuat de desobediència greu per haver votat a favor de la tramitació de les lleis de desconnexió quan era membre de la mesa del Parlament. La resta de membres sobiranistes de la mesa i l'exdiputada de la CUP Mireia Boya seran jutjats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a partir del 23 d'abril. El cas de Nuet, de fet, va ser el que va obligar a ajornar l'inici del judici a la mesa, que havia de començar l'any passat. El Suprem rebutja els arguments de la defensa de Nuet, que demanava que el seu cas continués al TSJC. El dirigent republicà esgrimia un acord de la mateixa sala penal que establia que la resolució judicial que acorda l'obertura del judici oral en els casos amb aforats és la que fixa la competència del tribunal.En el cas de Nuet, doncs, la causa hauria de quedar al TSJC. El Suprem, però, tomba aquests arguments i diu que es refereixen a la pèrdua de l'aforament durant la tramitació de la causa, no pas a l'adquisició sobrevinguda d'aquesta condició per una persona que no la tenia o en tenia un altre.La causa contra Nuet i la mesa del Parlament va començar al Suprem. L'alt tribunal va decidir fraccionar la causa i enviar-la al TSJC. El tribunal va suspendre l'inici del judici quan es va confirmar que Nuet s'havia convertit en diputat d'ERC al Congrés i va enviar una exposició raonada al Suprem perquè es fes càrrec del seu judici. La resta de membres de la mesa seran jutjats al TSJC.

