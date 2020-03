Capella defensa les sortides dels presos polítics: «No permetré que ningú qüestioni la feina dels funcionaris»

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha defensat aquest dimarts que els presos independentistes estiguin sortint dels centres penitenciaris per a treballar o fer voluntariats en aplicació de l'article 100.2 del reglament. "Hem fet bé les coses, amb pas ferm i segur, atenent els professionals", ha dit en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu.I és que la consellera ha volgut donar la cara pels "professionals i les seves decisions" respecte dels presos independentistes, "com han fet amb tots en els darrers 30 anys". "Són funcionaris independents que fan bé la seva feina. No permetre que ningú qüestioni la feina dels funcionaris de les presons", ha dit reiterant que les sortides responen a criteris tècnics.En aquesta línia, Capella ha volgut deixar clar que "cap convicció personal de cap funcionari o conseller podrà canviar la sentència" dels condemnats per l'1-O. "Els treballadors han estat blanc de dures critiques, i això és inacceptable. Els presos polítics estan a presó perquè els hi va enviar el Suprem. La decisió del 100.2 és una decisió del centre", ha dit.D'altra banda, davant algunes veus que han posat en dubte que el líder d'ERC, Oriol Junqueras, pugui començar a treballar al campus de Manresa de la Universitat de Vic (UVIC) en ser un centre que rep aportació pública i considerant que la sentència impedeix aquesta vinculació, Capella ha defensat també aquesta feina. "És una fundació privada, no té caràcter públic", ha dit validant així que Junqueras pugui fer classes a Manresa.Per últim, preguntada per la reforma del Codi Penal que està impulsant el govern espanyol, Capella ha assegurat "desconèixer les intencions" de l'Estat respecte dels delictes de sedició i rebel·lió. Però sí ha volgut enviar un suggeriment a l'executiu espanyol. "Si la seva intenció és modificar el Codi Penal, que aprofitin l'avinentesa per fer que s'ajusti al segle XXI i que eliminin figures que recorden a èpoques pretèrites", ha dit.

