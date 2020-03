S'enfronta a 3 anys i mig de presó per magrejar una dona i tocar-se davant d'una altra

Un home s'enfronta a 3 anys i mig de presó acusat d'abusar sexualment de dues dones que caminaven pel carrer a Sant Carles de la Ràpita (Montsià) el 21 de setembre de l'any passat.Segons relata la fiscalia, el primer cas va passar cap a tres quarts d'una del migdia quan l'individu circulava en cotxe pel carrer Fundadors i, amb la intenció de "satisfer els seus desitjos libidinosos", va treure mig cos per la finestra del vehicle i va tocar el cul a una vianant, posant-li les mans entre les cames.Cap a dos quarts de dues, l'home va aturar el vehicle al carrer de la Cinta i, des de dins, va increpar una vianant. "Que bona que estàs", li va dir mentre es tocava els genitals, masturbant-se amb els pantalons descordats.Segons la fiscalia els fets constitueixen dos suposats delictes d'abús sexual, per cadascun dels quals demana 1 any i 9 mesos de presó.En la declaració davant el jutjat d'instrucció d'Amposta l'acusat va admetre que aquell dia va agafar el cotxe, però va negar els fets i que li hagués tocat el cul a ningú.El cas arribarà properament a judici al jutjat penal de Tortosa.

