El Govern compra per 120 milions terrenys que han de permetre desplegar el complex Hard Rock

El consell executiu ha aprovat aquest dimarts l'acord pel qual s'ordena l'Institut Català del Sòl (Incasòl) l'adquisició i la posterior venda immediata -per adjudicació directa- dels terrenys amb aprofitament privat que són propietat de la companyia Mediterranea Beach&Golf Community i que estan inclosos en l'àmbit del sector 1 -complexos turístics integrats (CTI) del pla director urbanístic de reordenació del Centre Recreatiu Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou. Aquesta operació, que té un valor de 120 milions d'euros, farà que el Govern protagonitzi la compravenda d'uns terrenys que han de permetre desplegar el complex Hard Rock al camp de Tarragona."En tractar-se d'una operació en unitat d'acte, si no es produeix la venda no es procediria tampoc a la compra dels terrenys", ha destacat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior al consell executiu. L'acord també té en compte que es mantingui "l'equilibri patrimonial" de l'Incasòl i que es garanteixi que no suposarà cap cost econòmic per al Govern.El 22 de maig del 2018, després d'un concurs públic, es va autoritzar a la societat Hard Rock la instal·lació i explotació d'un casino al CRT de Vila-seca i Salou. La companyia Mediterrania Beach&Golf Community -vinculada a Port Aventura-, a qui la Generalitat comprarà els terrenys per vendre'ls posteriors, és la propietària dels terrenys amb aprofitament privat inclosos en l'àmbit dels complexos turístics integrats a la zona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor