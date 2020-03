La Generalitat critica la «lectura restrictiva» del decret d'habitatge per part de la justícia

▶ #Portaveu @meritxellbudo: “El jutges han decidit aplicar el seu criteri fent una lectura restrictiva del decret d’habitatge i per això els desnonaments continuen. Però actuarem modificant el text” pic.twitter.com/5fdq701w7g — Govern. Generalitat (@govern) March 3, 2020

EN DIRECTE Macrodesplegament policial per executar el desnonament del Bloc Llavors: un total de 16 unitats antiavalots dels Mossos s'han desplaçat fins al carrer Lleida; per @andreumerino

https://t.co/VgPsW02XtY #Barcelona pic.twitter.com/vvAPatoyjZ — NacióDigital (@naciodigital) March 3, 2020

Hola @govern @interiorcat @MiquelBuch us volem felicitar per la professionalitat del vostre cos de seguretat... proporcionalitat? justificació de l'ús de la força?#SomLlavors #FuckCoronaVAURAS pic.twitter.com/rNjIy25jaN — Sindicat de Barri - Poble Sec #FUCKCORONAVAURAS (@sindicatdebarri) March 3, 2020

EN DIRECTE Una de les veïnes desnonades al @blocllavors denuncia violència física i verbal per part dels Mossos. L'Ajuntament ha ofert guardamobles i allotjaments temporals a les famílies https://t.co/T4baFNNsan pic.twitter.com/via2bRBjqp — NacióDigital (@naciodigital) March 3, 2020

EN DIRECTE Un centenar de persones es concentra davant del @blocllavors convocades pel @sindicatdebarri del Poble Sec. Els Mossos continuen desallotjant les persones que volien evitar el desnonament des de dins l'edifici; informa @andreumerinohttps://t.co/1hQWrs8YNx #Barcelona pic.twitter.com/tF6iiiKESS — NacióDigital (@naciodigital) March 3, 2020

EN DIRECTE Vídeo des de dins del Bloc Llavors. Desenes de persones intenten evitar el desnonament de sis famílies; informa @andreumerino

https://t.co/VgPsW02XtY #Barcelona pic.twitter.com/LFTc8JmlQS — NacióDigital (@naciodigital) March 3, 2020

DOCUMENT L'Ajuntament de Barcelona anuncia que obre expedient sancionador a Vauras Investment, fons voltor propietari del @blocllavors, per no haver ofert lloguer social a les famílies abans de desnonar



Informa @andreumerino https://t.co/T4baFNNsan pic.twitter.com/yygBdZMTrg — NacióDigital (@naciodigital) March 3, 2020

El Govern ha criticat aquest dimarts la "lectura restrictiva" de la justícia del nou decret d'habitatge de l'executiu arran de l'ordre de desnonament contra el Bloc Llavors executada avui pels Mossos d'Esquadra. "Els jutges han decidit aplicar el seu crteri amb lectura restrictiva del decret. El que han permès és que continuïn els desnonaments. Amb aquesta lectura restrictiva, els desnonaments continuen, i des del Govern ho corregirem", ha assenyalat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó.Tant ella com la consellera de Justícia, Ester Capella, que han comparegut després de la reunió setmanal del consell executiu, han defensat els Mossos d'Esquadra perquè han complert amb el seu mandat com a "policia judicial". Si hi ha hagut una actuació "desproporcionada", ha destacat Capella, hauran de ser els tècnics del Departament d'Interior els encarregats de determinar-ho analitzant les imatges.El nou decret d'habitatge del Govern no ha servit per aturar el desnonament de sis famílies vulnerables que ocupaven des de fa dos anys l'anomenat Bloc Llavors, al Poble Sec de Barcelona. El propietari, el fons voltor amb majoria de capital finlandès Vauras Investment, ha incomplert l'obligació que estableix la nova llei d'oferir un lloguer social abans de desallotjar. Tot i així, el jutjat de primera instància 48 de Barcelona ha ordenat el desnonament, executat pels Mossos d'Esquadra.A dos quarts de set del matí, 16 dotacions de la Brigada Mòbil (Brimo) i l'Àrea de Recursos Operatius (Arro) han arribat a la porta del Bloc Llavors, al número 38 del carrer Lleida. Dins l'edifici hi havia desenes de persones que hi havien passat la nit, precisament per oposar resistència a un possible intent de desnonament. Els Mossos han entrat al bloc sense esperar la comitiva judicial.Amb el pas dels minuts s'han anat concentrant persones a l'exterior de l'edifici, convocades pel Sindicat de Barri del Poble Sec. Mentrestant, a dins, un cop la comitiva judicial ja havia arribat, els Mossos han carregat contra les persones que s'oposaven al desnonament. Tots han estat identificades però no hi ha hagut detinguts.El Servei Servei d’Intervenció en situacions de Pèrdua de l’Habitatge i/Ocupacions (SIPHO) ha intentat mediar amb els representants de la propietat. Fonts municipals expliquen aque la comitiva judicial ha impedit al SIPHO intervenir.Les famílies amb menors ja havien marxat de l'edifici abans de la intervenció policial i els Mossos d'Esquadra han forçat el desnonament de la resta. Alguns dels veïns han denunciat violència física i verbal de la policia catalana a l'hora de fer-los fora de casa.Un cop desnonades, l'Ajuntament de Barcelona ha ofert als veïns guardamobles i allotjaments temporals en pensions com a alternativa habitacional.En el mateix moment en què s'estava produint el desnonament, la regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Lucía Martín, ha anunciat que el consistori ha obert un expedient sancionador a Vauras Investment per incompliment del nou decret d'habitatge. La multa podria arribar fins als 90.000 euros per cada cas. El valor amb què el fons va anunciar la venda dels últims pisos la darrere vegada superava els 400.000.L'Ajuntament ja havia amenaçat amb multes el fons voltor quan la jutge va ordenar el desnonament però no ha li ha obert expedient fins aquest dimarts. L'Agència Catalana d'Habitatge, dependent de la Generalitat, també va amenaçar el fons amb sancions però ha comunicat oficialment l'obertura de cap expedient.La titular del jutjat de primera instància 48 de Barcelona, María José Hernández González, va ser la primera magistrada a autoritzar un desallotjament de famílies vulnerables a les quals no s'havia ofert lloguer social després de l'aprovació del decret. Posteriorment, les audiències provincials de Barcelona i Girona han unificat criteris establint que la nova legislació no serveix per aturar demandes de desnonament El desnonament, a més, es va comunicar amb data oberta, una pràctica prohibida per la llei però que els jutges continuen aplicant El Sindicat de Barri del Poble Sec comptava amb el suport explícit de les dues administracions per forçar el fons voltor a negociar, així com el de Junts per Catalunya, ERC, els comuns i la CUP. Els cupaires, a més, han demanat la compareixença al Parlament del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i d'Interior, Miquel Buch, per demanar explicacions sobre "l'aplicació i efectivitat" del decret d'habitatge.L'Ajuntament de Barcelona, a través de la seva regidora d'Habitatge, Lucía Martín, ha considerat "desproporcionat" el dispositiu dels Mossos d'Esquadra per executar el desnonament.

