Òmnium admet «preocupació» per la manca d'unitat entre JxCat i ERC i demana «empatia»

La campanya d'Òmnium "Amnistia ara" avança i també ho fan les reunions que l'entitat vol mantenir amb les principals institucions del país. Si la setmana passada Marcel Mauri es va reunir amb el president de la Generalitat, Quim Torra, avui ha estat el torn de Roger Torrent, president del Parlament. En una atenció als mitjans als passadissos de la cambra catalana, Mauri ha admès "preocupació" per la manca d'unitat entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC, que avui han protagonitzat un nou enfrontament després de les paraules de Gabriel Rufián sobre l'acte de Perpinyà. Mauri ha reclamat "una mica d'empatia". "La repressió està en l'origen d'aquesta divisó política. Si els líders independentistes poguessin parlar en llibertat i no estiguessin un a la presó i l'altre a l'exili, això no passaria", ha dit.Poques hores després de la primera sortida d'Oriol Junqueras de la presó per anar a treballar, Mauri ha deixat clar que l'article 100.2 i els permisos penitenciaris "en cap cas són llibertat". "Reivindiquem l'amnistia imprescindible per tots els presos, els exiliats i les persones que pateixen la repressió", ha dit.Més enllà d'això, Òmnium ha volgut posar sobre la taula de nou la necessitat d'impulsar una amnistia. Mauri l'ha definida com un dels "grans consensos de país" i ha ressaltat la voluntat d'una gran majoria de catalans que volen una amnistia que acabi amb la repressió. "No és una solució només que afecta els presos condemnats per sedició, sinó també al conjunt de persones que pateixen repressió des del 20-S", ha ressaltat el vicepresident de l'entitat. Mauri ha explicat que Torrent ha agraït la tasca d'Òmnium com a pas previ al "relleu" que ha de prendre la política per aconseguir l'amnistia.Per aconseguir-ho, però, calen unes majories que, a dia d'avui, no es donen a l'Estat i el PSOE es nega per ara a parlar-ne. Mauri ha insistit que per defensar drets sempre ha calgut "molt d'esforç i molta lluita des dels carrers, les institucions i la societat civil". El dirigent independentista ha reclamant que es noti "la pressió social" per avançar en aquest sentit, compartit per bona part de la societat i recollida a la plataforma Som 80%. De fet, Mauri ha atès els mitjans acompanyat de Marina Llansana, Magda Oranich i Gemma Ubasart, membres d'aquesta plataforma.

