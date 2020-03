Juan José Omella aposta per «crear ponts i convivència» en el conflicte català

El nou president de la Conferència Episcopal Espanyola , Juan José Omella, ha apostat aquest dimarts per "crear ponts, convivència i fraternitat" en tots els temes més delicats, com ara el conflicte català. "Quan hi ha voluntat de caminar junts podem aconseguir-ho, quan volem enfrontar-nos això sempre produeix ferides i dolor, i això no ho voldria per al nostre poble espanyol i per a la nostra església catòlica", ha argumentat el també cardenal i arquebisbe de Barcelona, en la seva primera roda de premsa després de ser elegit per liderar els bisbes estatals.Pel que fa a altres polèmiques amb el govern espanyol en matèria educativa o impositiva, Omella ha dit que no volen "privilegis", però sí que se'ls tracti amb "dignitat i respecte".Omella s'ha presentat com el coordinador dels bisbes espanyols, i ha assegurat que la CEE està per "col·laborar amb totes les institucions, també amb les de l'Estat", perquè estan "al servei del bé comú". "En un bon diàleg tots podem col·laborar", ha dit en preguntar-li per polèmiques com la nova Llei d'educació."Tots ens necessitem: ells ens necessiten i nosaltres estem disposats a col·laborar sempre amb tots", ha afegit el cardenal, que ha desitjat èxit al govern espanyol en una societat "tan complexa" com l'actual i en temes "tan complicats". "Resaré i col·laboraré en la mesura que pugui", ha dit.Sobre el coronavirus, ha reconegut que li agradaria rebaixar l'alarma, i ha recordat les morts per grip o per accidents de trànsit.Omella no ha volgut situar-se en el sector moderat de l'església ni en cap altre. Segons ell, "no hi ha tant sector, sinó alguna sensibilitat". "Tractem de treballar sempre en equip. Malgrat els matisos som germans i ens estimem", ha dit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor