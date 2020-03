VÍDEO L'odissea de ser mare a la presó, a les televisions locals

Com és ser dona i estar tancada a la presó? I com és tenir un fill entre reixes? Realment hi ha presons per a dones a Catalunya? Aquestes són algunes de les preguntes que aquest dissabte, a partir de les 22h, que el programa Dones entre reixes tractarà a les televisions locals catalanes. La Xarxa estrena aquest producte per visibilitzar la vida de les dones en centres penitenciaris coincidint amb el 8-M.El programa inclourà un reportatge sobre Wad-Ras, del qual se'n pot veure un breu extracte en el vídeo que encapçala aquesta notícia, i una taula rodona amb experts sobre l'univers penitenciari català moderada per la periodista Mònica Hernández. Hi participaran Soledad Prieto, directora del centre penitenciari de Dones de Barcelona; Carles Soler, subdirector general de programes de rehabilitació i sanitat del Departament de Justícia, i Carme Guil, magistrada de la secció 3 de l’Audiència Provincial de Barcelona i vicepresidenta del Grup Europeu de Magistrats per la Mediació.Al llarg de tota la setmana, les televisions locals emetran continguts sobre la discriminació de gènere. El Notícies en Xarxa-edició matí visibilitzarà les dones que exerceixen professions associades tradicionalment als homes. A més, Mònica Hernández avançarà divendres alguns dels continguts.També divendres el programa Connecti.cat farà una ronda de connexions per saber com el territori es prepara pel 8M. I l'endemà del Dia de les Dones, dilluns, el magazín Ben Trobats connectarà amb Wad-Ras per parlar amb una protagonista del documental.La plataforma de continguts en streaming XALA! també posarà en marxa la campanya 'O juguem totes o punxem' per fer costat a l'esport femení, que és una de les seves característiques principals des que es va posar en marxar.

