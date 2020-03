El Govern sosté que la situació del coronavirus a Catalunya està «controlada»

La situació del coronavirus està "controlada", segons el Govern. En aquests termes s'ha expressat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu. Existeixen 16 casos -tots lleus- a Catalunya de la malaltia infecciosa, i Budó ha volgut destacar que se'n coneix la "traçabilitat" de tots ells. "Sabem perfectament l'origen de la infecció", ha assenyalat la portaveu del Govern. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha liderat una nova reunió del comitè de seguiment celebrada aquest matí en la qual s'ha avaluat la situació pel coronavirus.L'executiu, a banda, ha aprovat la revisió del pla de protecció civil d'emergències associades a malalties transmissibles emergents d'alt risc per "reforçar-se" davant la nova malaltia. Aquesta revisió, segons Budó, ha de servir per "millorar la coordinació" i les actuacions dels diferents departaments del Govern que haurien de fer front a una emergència en cas d'agreujament dels efectes actuals. La direcció del pla serà exercida per la consellera Alba Vergés -Salut- i pel conseller Miquel Buch -Interior-La fase de prealerta del pla -que no suposa la seva activació- permetrà fer un seguiment preventiu de la situació al país. Entrar en aquest estadi no suposa que hagi augmentat el nivell d'alerta a Catalunya, sinó que es busca una "millor coordinació" entre els serveis públics que es puguin necessitar i "especialment compartir" els possibles escenaris de treball que aquests serveis haurien d'afrontar. Budó ha demanat a la ciutadania que només s'informi del coronavirus a través dels canals oficials.

