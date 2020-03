«El dret a saber la veritat»: el llibre de Millo sobre l'1-O i el 155

El procés sobiranista ha estat prolífic en novetats editorials. Se n'han escrit relats periodístics documentats i títols fets per encàrrec, també han vist la llum dietaris dels presos i se n'han elaborat assajos polítics. L'última obra que és a punt d'arribar a les llibreries, quan falta poc més d'un mes per Sant Jordi, el firma Enric Millo, exdelegat del govern espanyol a Catalunya. Millo hi aporta el seu testimoni com a alt representant de l'Estat en l'etapa de la intervenció de les institucions catalanes. I l'obra té un títol provocador: "El dret a saber la veritat".El treball editorial del dirigent del PP, que ara exerceix com a secretari general d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia, el publica Ediciones Península, que forma part del Grupo Planeta . Millo hi explica la seva "veritat", centrant-se en episodis com el de l'1 d'octubre, pel qual va declarar com a testimoni en el judici del Tribunal Suprem, i també en la fase de la intervenció de la Generalitat. En aquella etapa, l'exdelegat del govern espanyol exercia de portaveu a Catalunya de l'executiu de Mariano Rajoy.Millo ha dedicat esforços al llibre des que va abandonar les seves responsabilitats al capdavant de la Delegació del govern espanyol a Catalunya, fet que va coincidir amb el canvi de relleu a la Moncloa. Figura discutida per l'independentisme, fonts de l'entorn del dirigent popular destaquen que hi aporta detalls sucosos sobre l'etapa en què alts càrrecs de la Generalitat van haver de comandar l'administració sota la tutela de la Moncloa.A partir del 10 de març -dimarts de la setmana que ve-, el títol ja serà a les llibreries. La primera presentació es farà a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya de Barcelona el 19 de març. Després se succeiran diverses presentacions arreu de l'Estat.

