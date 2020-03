El govern espanyol acusa Puigdemont de voler «portar Catalunya a un carreró sense sortida»

El govern espanyol es ratifica en la voluntat de mantenir la taula de diàleg, després de l'acte independentista a Perpinyà en què diverses intervencions van carregar contra aquest espai. "Veient les reaccions d'aquest cap de setmana, ens reafirmem de la importància de preservar el diàleg de qualsevol intent d'enterbolir-lo o boicotejar-lo", ha asseverat la ministra d'Hisenda i portaveu de l'executiu, María Jesús Montero, en la roda de premsa d'aquest dimarts posterior al consell de ministres.La dirigent del PSOE ha instat a ignorar l'expresident i eurodiputat Carles Puigdemont, que ha reclamat no abandonar la via unilateral , o l'exconsellera i eurodiputada Clara Ponsatí, que va titllar d'"enganyifa" la taula de diàleg . No els ha citat, però s'hi referit indirectament en desmarcar-se d'"aquells que, per incapacitat de dialogar, volen portar Catalunya a un carreró sense sortida i aspiren a que descarrili perquè prefereixen l'argument la confrontació".Montero, en canvi, ha afirmat que, des del govern espanyol, estan "convençuts que el diàleg franc i sincer és l'instrument que ha de permetre superar la situació" i fer un"diagnòstic correcte per trobar solucions compartides". "Seguirem des del govern sense caure en provocacions i amb la cohesió territorial i seguretat jurídica com a àncora per seguir avançant", ha conclòs, en la seva intervenció inicial.En relació a la necessitat dels vots d'ERC per aprovar el sostre de despesa i els objectius de dèficit , aquest cop al Senat, Montero ha subratllat que és una proposta "objectivament bona per Catalunya", ja que li permet més marge de despesa. "No s'entén que no donin suport a una iniciativa que els ajudarà a transitar millor cap al dèficit zero amb independència dels pressupostos i de la taula de diàleg", ha opinat, i ha instat JxCat a "prendre nota del que va dir Quim Torra [ després de la taula de diàleg ] que cal separar el diàleg de la resta d'actuacions". La taula, ha insistit, serà "complexa i no cal esperar resultats a curt termini", però pot avançar "en paral·lel a les iniciatives bones per a Catalunya" com el dèficit o els pressupostos.Preguntada sobre l'aplicació de l'article 100.2 als presos polítics -i pel qual aquest dimarts ha sortit a fer classe l'exvicepresident i líder d'ERC, Oriol Junqueras -, la ministra ha declinat pronunciar-se sobre aquestes qüestions i ha subratllat que "depèn de la fiscalia i el tribunal de vigilància penitenciària" opinar-hi. "Respectem les decisions preses per aquestes instàncies", s'ha limitat a afirmar, per bé que el ministeri fiscal ha presentat diversos recursos que fins ara han estat tombats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor