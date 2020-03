La CUP exigeix explicacions a Buch i Calvet pel desnonament del Bloc Llavors

Hola @govern @interiorcat @MiquelBuch us volem felicitar per la professionalitat del vostre cos de seguretat... proporcionalitat? justificació de l'ús de la força?#SomLlavors #FuckCoronaVAURAS pic.twitter.com/rNjIy25jaN — Sindicat de Barri - Poble Sec #FUCKCORONAVAURAS (@sindicatdebarri) March 3, 2020

EN DIRECTE Vídeo des de dins del Bloc Llavors. Desenes de persones intenten evitar el desnonament de sis famílies; informa @andreumerino

#Barcelona

El grup parlamentari de la CUP-CC ha sol·licitat aquest dimarts la compareixença del conseller d’Interior, Miquel Buch, per les actuacions policials d'aquest matí per part dels Mossos d'Esquadra al desnonament del Bloc Llavors , al carrer Lleida de Barcelona.La CUP també demana la compareixença del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en relació amb la forma d'aplicar el Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge Les diputades Maria Sirvent i Natàlia Sánchez han sol·licitat les compareixences en la comissió d'Interior i en la comissió de Territori, respectivament.El Bloc Llavors, al Poble Sec de Barcelona, ha estat desnonat aquest matí tot i la resistència popular tant a dins com a fora de l'edifici. El nou decret d'habitatge del Govern no ha servit per aturar el desnonament de sis famílies vulnerables que ocupaven des de fa dos anys el Bloc.El propietari, el fons voltor Vauras Investment, ha incomplert l'obligació d'oferir un lloguer social abans de desallotjar. Tot i això, el jutjat de primera instància 48 de Barcelona ha ordenat el desnonament, executat pels Mossos d'Esquadra.A dos quarts de set del matí, 16 dotacions de la Brigada Mòbil (Brimo) i l'Àrea de Recursos Operatius (Arro) han arribat a la porta del Bloc Llavors. Dins l'edifici hi havia desenes de persones que hi havien passat la nit, precisament per oposar resistència a un possible intent de desnonament. Els Mossos han entrat al bloc sense esperar la comitiva judicial.

