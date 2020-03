L'històric Club Patí Vic, en risc de desaparèixer

Piscina exterior del Club Patí Vic. Foto: Ajuntament de Vic

L'històric Club Patí Vic es troba en perill de desaparèixer. Aquest dilluns ha entrat en un procés de creditors incert, sense junta directiva i no està clar el seu futur.L’entitat ha celebrat aquest dilluns al vespre una assemblea extraordinària sobre la qual ha planat de forma molt tangible i evident la liquidació del club, segons publica el diari Okcat . La fins ara presidenta Lídia Vila ha anunciat el que ja se sabia, la dimissió de l’actual junta directiva en funcions sense cap relleu, i ha sorprès quan ha anunciat que el Club Patí Vic havia entrat en un concurs de creditors (abans, suspensió de pagaments).La situació del club és complicada i no pot fer front als deutes, que pugen més de dos milions d’euros. Però el que és pitjor, tampoc pot fer front a les despeses del dia a dia, com llum, gas o nòmines dels treballadors. A més, la situació esportiva també és la pitjor de tota la història de l'equip d'hoquei patins: ocupa l'última posició a l'OK Lliga.En els últims mesos, alguns antics dirigents com Pere Puntí havien intentat trobar alguna sortida però no se n’han sortit. L’Ajuntament ha posat 120.000 euros d’ajuts en els darrers anys però no pot assumir la salvació del club.Segons el rotatiu, el futur del club és ara mateix incert i quedarà en mans d’un administrador concursal designat per un jutge. Aquest administrador concursal decidirà si el club és viable o no hi ha més sortida que liquidar una entitat a punt de complir 70 anys d’història.Una possible sortida passaria per augmentar el número de socis, que permetria agafar múscul econòmic a l’entitat. Ara n’hi ha 940 i sembla que amb uns 1.300 el club podria arribar a ser viable. El temor, però, és que encara que es poguessin incorporar nous socis altres dels antics no marxin. El club ha fet una crida a no abandonar el club, que a més del primer equip de hoquei té uns dos-cents nens i nenes als equips inferiors.El Club Patí Vic té unes instal·lacions que, actualment, estan valorades en tres milions d’euros. Té dos pavellons, dues piscines (una de coberta), pistes de tennis i pàdel, voleibol de platja, gimnàs, bar-restaurant i jardins.

