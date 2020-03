Mas: «Fins que no es defineixi l'espai de JxCat no puc dir del tot que no seré candidat»

L'expresident de la Generalitat Artur Mas manté la seva ambigüitat sobre si pretén o no liderar JxCat i l'espai postconvergent. En una entrevista a Ràdio 4 , Mas ha tornat a evitar descartar per complet que acabi sent el candidat a la presidència en les properes eleccions catalanes i, tot i avisar que ell "no vol ser" el cap de llista, ho ha condicionat a l'evolució de les converses entre el PDECat, JxCat i la concreció de l'espai."No m'agradaria ser el candidat. Ho seré? Tant de bo que no. Però fins que no es defineixi l'espai de JxCat de manera definitiva no puc dir del tot que no, que és el que voldria dir", ha sentenciat. En aquest sentit, Mas ha comentat que per descartar definitivament o no aquesta possibilitat necessita "saber, per la identificació amb el projecte, quin és l'esquema de cara al futur i qui liderarà el projecte"."Si l'esquema es defineix i hi ha persones que agafem el relleu, no vull ser candidat", ha dit, tot insistint que la seva "prioritat no és ser candidat". El que també ha volgut deixar clar Mas és que si les converses entre JxCat, el PDECat i la Crida no van bé i acaba havent-hi dos o tres espai diferenciats que van per separat, ell "no estarà enlloc, ni a un lloc ni a l'altre".D'altra banda, davant la possibilitat que les eleccions catalanes deixin un Parlament que permeti diferents fórmules de Govern, Mas ha alertat del risc que ERC opti per un executiu tripartit d'esquerres, amb els comuns i el PSC. "Depèn de l'aritmètica. Jo ho he vist dues vegades en carn pròpia. Possible ho és. Depèn de l'aritmètica i de si suma majoria independentista al Parlament o no. I si hi ha majoria independentista i també es pot fer un tripartit, suposo que ERC s'ho haurà de pensar", ha sentenciat.Després que Puigdemont subratllés que no es pot renunciar a la via unilateral , Mas ha matisat que aquesta ha de ser l'última opció que s'ha de contemplar, i que està "cent per cent segur que no és la prioritat ni la preferència" del líder de JxCat."Si fas servir la via unilateral és per guanyar", ha ressaltat Mas, que també ha admès que no hauria fet el discurs de l'exconsellera Clara Ponsatí a Perpinyà , en el qual va avalar els aldarulls de la plaça Urquinaona després de la sentència del Tribunal Suprem als presos independentistes.

