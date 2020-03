​L'Hospital Joan XXIII de Tarragona obre una investigació interna pel robatori de mascaretes

L'Hospital Joan XXIII de Tarragona ha obert una investigació interna pel robatori de mascaretes que es va produir la setmana passada al centre. La direcció ja ha enviat una carta a tots els treballadors en què ha lamentat els fets i ha demanat que no es torni a repetir una acció com aquesta motivada per la por al coronavirus.L'hospital considera que es tracta d'una "falta molt greu" que posa en perill la seguretat del centre i ha recordat que aquest material és d'ús exclusiu pel personal i els malalts del centre. En la carta, la direcció també ha fet una crida a la calma i ha explicat que no hi ha manca de material sanitari.El robatori es va produir a la vuitena planta de l'hospital la setmana passada, quan es van començar a confirmar els primers casos de coronavirus a Catalunya . Segons fonts properes, van desaparèixer diverses caixes que contenien deu mascaretes cadascuna.

