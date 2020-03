VÍDEO Els estudiants fan un passadís per rebre Junqueras a Manresa

Oriol Junqueras ha sortit aquest dimarts de la presó per fer classes Foto: ACN

Oriol Junqueras ha sortit de la presó de Lledoners aquest matí, pocs minuts després de les onze del matí, per anar a treballar al campus Manresa de la Universitat de Vic. Concretament, per ocupar un lloc vinculat a la formació contínua de curta durada. A l'arribada del campus, els estudiants han rebut el líder independentista empresonat amb un passadís i entre aplaudiments. Amb crits de "llibertat" i enmig d'una gran expectació mediàtica, Junqueras ha entrat a l'edifici per fer classes.El líder d'ERC ha pogut sortir en aplicació de l'article 100.2, que li permetrà ser fora del centre penitenciari durant sis hores al dia tres dies a la setmana de dilluns a divendres. El 100.2 de Junqueras -que té les mateixes característiques que el de Raül Romeva , que va sortir ahir- és el més limitat pel que fa a hores fora de la presó i tot apunta que la Fiscalia hi presentarà recurs com ja ha fet en els casos de Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i Joaquim Forn.La junta de tractament de Lledoners va acordar el 100.2 per Junqueras i Romeva el 27 de febrer. És un article del reglament penitenciari d'aplicació immediata, que combina elements del segon i el tercer grau, i al qual s'han acollit tots els presos polítics. De fet, la gran majoria ja han sortit de la presó per treballar, fer tasques de voluntariat o cuidar de familiars en edat avançada. La Fiscalia pot presentar recurs a aquesta decisió de les presons i el jutjat de vigilància penitenciària s'hi haurà de pronunciar. En última instància, qui decideix és l'Audiència Provincial corresponent. Fins aleshores, els presos podran sortir durant unes hores gràcies a aquesta opció.Fins ara, el ministeri públic s'ha mostrat molt bel·ligerant tant amb els permisos penitenciaris dels presos com amb el 100.2. En tots els casos, el fiscal ha dit que és prematur concedir permisos de 72 hores als líders independentistes, així com aplicar el 100.2, que qualifica de "tercer grau encobert". En els seus escrits, ha fet referència a la manca de penediment o al fet que els presos no estan seguint un programa de reinserció específic pel delicte pel qual se'ls ha condemnat. En el cas dels permisos penitenciaris, el jutjat de vigilància penitenciària ha tombat els arguments de la Fiscalia mentre que sobre el 100.2 encara no s'ha pronunciat.

