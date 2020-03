El Govern atribueix la pujada de l'atur al coronavirus i a la cancel·lació del Mobile

El Govern creu que l'augment de l'atur en 1.500 persones durant el mes de febrer a Catalunya es deu a les mesures de prevenció per frenar l'expansió del coronavirus i a la cancel·lació del Mobile World Congress.



El secretari de Treball, Josep Ginesta, ho ha argumentat aquest dimarts al matí, fent referència al fet que el nombre d'aturats només ha pujat en el sector serveis, en el qual s'emmarcava l'esdeveniment, i a Barcelona, on s'havia de fer el congrés.

Ginesta diu que "no es poden descartar" acomiadaments en empreses catalanes si la crisi del Covid-19 s'allarga tot i que "a hores d'ara" no hi ha cap Expedient de Regulació d'Ocupació sobre la taula que tingui "com a element troncal" la crisi del coronavirus.

Des de Treball també asseguren que els problemes derivats d'aquest virus es poden estabilitzar "a curt termini", ja que "les mesures de les empreses catalanes són per precaució i no perquè hi hagi una afectació directa".



L'atur va pujar en 1.532 persones a Catalunya al febrer respecte al mes anterior i va situar la xifra total de desocupats en 395.214, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball. Això suposa un increment mensual del 0,39%. En comparació amb el mateix mes del 2019, es va registrar una disminució de 1.428, un 0,36% menys.

Per demarcacions, l'atur puja a Barcelona però baixa a la resta. Així, a les comarques de Barcelona es van registrar 2.426 aturats més al febrer, mentre que a Tarragona es van registrar 437 aturats menys, a Girona 332 aturats menys i a Lleida la baixada va ser de 125 aturats.Per sectors d'activitat, l'únic que registra una pujada és el de serveis, però ho fa amb 1.512 nous inscrits a les llistes d'atur, amb un total de 288.738 desocupats. Tot i això, també pugen els aturats que no tenien una feina anterior, en concret en 818 persones, fins als 24.723 aturats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor