Foment alerta dels efectes que la por al coronavirus pot tenir en l'economia catalana

La patronal recorda el pes del turisme xinès i el fet que Catalunya és el 24% de la despesa turística a l'estat

Els responsables econòmics de Foment descarten que l'impacte del virus pugui generar una recessió econòmica

Els efectes del coronavirus sobre l'economia són encara una incògnita, però no així la por que ha generat, que està afegint incertesa a l'economia i pot contribuir a la desacceleració. Així ho han dit els responsables de la comissió d'Economia de Foment del Treball, Valentí Pich i Salvador Guillermo, en la presentació de l'informe de conjuntura del darrer trimestre. Salvador Guillermo ho ha expressat així: "La por pot fer més mal que la seva efectivitat real".Els sectors que viuen de la mobilitat poden veure's afectats per aquests "núvols que enfosqueixen", en paraules de Guillermo. El temor al virus ha generat actituds de prudència màxima, que s'ha reflectit en els mercats borsaris, en els processos de producció i en els efectes negatius en l'àmbit de la mobilitat de persones i mercaderies.Foment ha recordat els efectes que el coronavirus ja ha tingut en l'economia catalana, amb la suspensió del Mobile. En l'economia espanyola, segons Foment, el virus pot impactar en el terreny de les exportacions i en d'una menor afluència de turistes xinesos, que és rellevant i d'un poder adquisitiu elevat.Foment ha recordat que Espanya és la segona potència turística del món i que Catalunya suposa el 24% de la despesa del sector, amb una importància determinant del turisme de congressos. Per això, la patronal creu que l'economia catalana seria més afectada que el conjunt de l'espanyola, pel pes del sector turístic i de la indústria. Foment del Treball ha fet avui una crida als governs perquè no optin per un increment de la càrrega fiscal en aquests moments ni per cap mesura que suposi "més traves per a la competitivitat i la confiança dels empresaris", que encara accentuaria més l'entorn de desacceleració.Amb tot, els responsables econòmics de Foment han volgut evitar afegir més pessimisme idescarten que pugui generar una recessió econòmica. Salvador Guillermo ha incidit que "la percepció és una cosa i la realitat una altra", però també ha dit que en cas que la por s'estengués , la percepció podria acostar-se a ser una realitat.L'estancament de l'economia al Regne Unit i a Alemanya, com també la contracció que s'ha produït a França i Itàlia, han dut a un menor dinamisme de l'economia europea. La Comissió Europea ha corregit una dècima a l'alça les previsions de creixement per a l'economia espanyola: un 1,6% per al 2020 i un 1,5% per al 2021. Però tot en un context d'incertesa elevada i amb una desacceleració del ritme d'increment del PIB, per sota dels nivells d'anys anteriors.Tot indica que la inversió, el comerç internacional i el consum privat creixeran a uns nivells més baixos. El menor dinamisme també es percep en el mercat de treball, amb un índex de l'augment d'ocupació de quasi un punt per sota de la registrada l'any passat: es preveu un 1,4% per als propers quatre anys. Comparat amb l'any 2008, el PIB ha superat encara el nivell de referència, però l'ocupació no. Els índexs actuals d'ocupació suposen el 96% del nivell d'ocupació assolit el 2008.

