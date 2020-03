Rufián, a Puigdemont: «Està molt bé que t'aplaudeixin a Perpinyà, però t'han d'aplaudir a Cornellà»

"Està molt bé que t'aplaudeixin a Perpinyà, però el repte és que t'aplaudeixin a Cornellà, a Santa Coloma o a Sabadell". Aquesta és la reflexió que ha fet el líder d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, en una conferència a Madrid organitzada per Fòrum Europa després del multitudinari acte independentista del passat cap de setmana. Segons el dirigent republicà, el moviment afronta la següent dicotomia: o el diàleg, l'enteniment i la política o la "màgia, el fum, les dreceres i el simbolisme".El discurs de Rufián ha estat, de principi a fi, una reivindicació de l'estratègia d'ERC enfront la de Junts per Catalunya. Ha definit els republicans com a "responsables" en una situació en la qual toca gestionar "el mentrestant", l'impàs en què considera que està l'independentisme amb el repte d'enfortir-se per aconseguir un referèndum. "ERC no només ha vingut per guanyar, sinó que ha vingut per liderar. Tingui els costos que tingui. I els té", ha assegurat en referència a la taula de negociació pactada amb el govern espanyol. De fet, ha subratllat que a ERC no se la veurà asseguda en una taula de diàleg a la Moncloa per després "menystenir-la en un míting".En aquest sentit, ha defensat que ERC és la mateixa que era quan "els que avui posen en dubte les seves conviccions aplaudien Pujol amb les orelles quan pactava amb Felipe i amb Aznar". I ha afegit que no són els que "més criden per semblar els més independentistes" però que els republicans "sí que són els que més lluiten perquè hi hagi més independentistes".La taula de diàleg, ha precisat Rufián, s'haurà de reunir abans de la tercera setmana de març al Palau de la Generalitat. Ha recordat les crítiques que els van caure als republicans per acordar-la a canvi de l'abstenció a la investidura i ha insistit que no va ser "a canvi de res". "A canvi de res és donar-li la tercera institució de Catalunya, la Diputació de Barcelona, al PSC per a què no la governi ERC. Això és a canvi de res. L'únic dubte és si també passarà amb la primera institució", ha dit deixant entreveure que no descarta que JxCat pogués arribar a un acord amb els socialistes després de les eleccions catalanes.En tot cas, també ha adreçat un missatge al PSOE quan ha afirmat que "sense la mesa no hi ha legislatura" i que no n'hi haurà prou amb la supressió del delicte de sedició en el codi penal. "No s'ha de suprimir perquè ho demani ERC, s'ha de suprimir perquè ho demana el segle XXI". També ha recordat que l'espai d'interlocució amb el govern espanyol no s'hauria aconseguit sense les mobilitzacions pacífiques de l'independentisme, que ha reivindicat com a necessàries per seguir avançant.Rufián s'ha mostrat contrari al "com pitjor millor", tot i que ha advertit que estan preparats perquè l'esquerra espanyola "torni a decebre". S'ha remès, de fet, a l'Estatut escapçat del 2006. L'alternativa a no dialogar amb l'independentisme, però, ha subratllat que és un govern d'ultradreta. "Quan els diguin que aquest país està en mans del republicanisme català d'esquerres, recordin sempre quina és l'alternativa", ha afirmat. La República Catalana, ha dit, segueix sent l'objectiu d'ERC, però en la gestió del "mentrestant" és que els catalans votin la proposta que sorgeixi de la negociació amb el govern espanyol.Amb aquesta afirmació ha admès que aquest acord de partida pot no ser el referèndum d'autodeterminació i que potser els independentistes hauran de defensar el no. "L'independentisme ha de permetre que aquesta proposta es voti sí o sí, encara que nosaltres demanem el no, és a dir, encara que no estiguem d'acord amb les característiques d'aquesta", ha argumentat. Després d'una primera votació, ha defensat, en poden venir més.

