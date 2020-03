La justícia europea obre la porta a anul·lar les hipoteques amb IRPH per abusives

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) considera que les hipoteques referenciades amb l'índex IRPH poden ser abusives. En la sentència, el tribunal amb seu a Luxemburg insta els tribunals espanyols a "assegurar-se del caràcter clar i comprensible" de les clàusules de contractes des préstecs hipotecaris i a "substituir-les" en cas que siguin considerades abusives amb l'objectiu de "protegir els consumidors".El TJUE contradiu així la decisió del Tribunal Suprem, que considera que els préstecs hipotecaris referenciats a l'IRPH no poden sotmetre's a control judicial perquè no impliquen cap abús per part dels bancs. Ara, la justícia europea passa la pilota als jutges espanyols, que hauran d'analitzar cas a cas si hi ha clàusules abusives en els contractes hipotecaris. Amb la seva sentència, el TJUE permet als jutges espanylos anular una hipoteca lligada a l'IRPH si consideren que és abusiva.Segons explica, això exposa la bsanca espanyola a milers de reclamacions contra un índex que utilitzen vuit entitats financeres en els préstecs hipotecaris per un valor total de més de 16.000 milions d'euros. La sentència, però, considera que l'IRPH complia diversos dels requisits necessaris perquè un consumidor mitjà pogués calcular l'impacte que podia suposar utilitzar-lo.El tribunal de Luxemburg s'ha pronunciat arran del cas d'un ciutadà espanyol que va signar un contracte hipotecari amb Bankia amb una clàusula relativa a càlcul dels interessos ordinaris conforme a l'IRPH. Aquest cient va presentar una demanda a un jutjat de Barcelona considerant que la clàusula era abusiva. Aquest jutge va elevar la qüestió al TJUE, que aquest dimarts ha sentenciat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor