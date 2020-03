La justícia europea obre la porta a anul·lar les hipoteques amb IRPH per abusives

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) considera que les hipoteques referenciades amb l'índex IRPH poden ser abusives. En la sentència, el tribunal amb seu a Luxemburg insta els tribunals espanyols a "assegurar-se del caràcter clar i comprensible" de les clàusules de contractes des préstecs hipotecaris i a "substituir-les" en cas que siguin considerades abusives amb l'objectiu de "protegir els consumidors".El TJUE contradiu així la decisió del Tribunal Suprem, que considera que els préstecs hipotecaris referenciats a l'IRPH no poden sotmetre's a control judicial perquè no impliquen cap abús per part dels bancs.

