Nou revés a Espanya: la justícia europea dona la raó a Valtònyc

Nou revés judicial a Espanya. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha donat la raó a Valtònyc i ha resolt que els jutges espanyols van aplicar malament l'euroordre per terrorisme. Concretament, ha sentenciat que no es pot utilitzar un codi penal posterior als fets per demanar una extradició per la via ràpida. Espanya volia aplicar la llei de 2015, que castiga de manera més severa l'apologia del terrorisme, en el cas de Valtònyc, i no pas la del cas concret, de 2012, que implica una condemna insuficient per ser extradit de manera automàtica. Així doncs, el TJUE ha conclòs que la llei de referència ha de ser la del moment en què es van cometre els fets.De tota manera, el tribunal recorda que per decidir sobre l'euroordre els tribunals belgues encara han d'avaluar si els delictes pels quals ha estat condemnat a Espanya són equivalents a Bèlgica. La pilota, doncs, torna a la teulada del tribunal d'apel·lació de Gant, que és qui està revisant el recurs del raper mallorquí i haurà de decidir si accepta o no extradir-lo a Espanya. En qualsevol cas, la sentència encara podrà ser recorreguda a una tercera instància judicial.Fa uns mesos, l'advocat general del TJUE, Michal Bobek, va donar la raó a Valtònyc i va dir que Espanya no podia reclamar la seva extradició amb un codi penal posterior als fets. Ara, el tribunal ha sentenciat en la mateixa línia. Bobek ja va deixar clar, això sí, que ni el seu posicionament ni el veredicte del TJUE tenen cap impacte directe en la decisió de la justícia belga sobre si finalment s'executa o no l'extradició del raper. Està clar, però, que la sentència de Luxemburg dona arguments a la defensa de Valtònyc per encarar les batalles judicals que venen.La maniobra d'Espanya passava per demanar l'extradició automàtica del cantant pel delicte d'enaltiment del terrorisme, però la legislació europea només permet aquesta via ràpida per crims castigats a l'estat en qüestió amb almenys tres anys de presó. Valtònyc va ser condemnat a dos anys de presó amb la llei espanyola de 2012, però quan es va emetre l'euroordre la pena màxima que marcava el codi penal era de tres anys, per una reforma de 2015. Espanya, doncs, va intentar reclamar l'extradició de Valtònyc amb un codi penal posterior als fets, i ara ha quedat clar que es va equivocar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor