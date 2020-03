​L'atur a Catalunya puja en 1.532 persones al febrer i suma 395.214 desocupats

L'atur va pujar en 1.532 persones a Catalunya al febrer respecte al mes anterior i va situar la xifra total de desocupats en 395.214, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball. Això suposa un increment mensual del 0,39%. En comparació amb el mateix mes del 2019, es va registrar una disminució de 1.428, un 0,36% menys.En xifres absolutes, és el primer febrer des del 2014 en què l'atur no baixa, quan ho va fer en 4.285 persones, tot i que la xifra d'aturats era molt superior a l'actual amb 629.586. Al conjunt de l'Estat, el nombre de desocupats va baixar en 7.806 persones, un 0,24% menys que el mes anterior, fins als 3.246.047 desocupats. La dada de l'atur a l'Estat és la més baixa per a un febrer des del 2008.Per demarcacions, l'atur puja a Barcelona però baixa a la resta. Així, a les comarques de Barcelona es van registrar 2.426 aturats més al febrer, un 0,85% d'increment respecte al mes anterior, fins als 287.731 aturats. En canvi, a Tarragona es van registrar 437 aturats menys (-0,89%) fins als 48.566, a Girona van ser 332 aturats menys (-0,87%) fins als 37.902 desocupats, i a Lleida la baixada va ser de 125 aturats (-0,59%) fins als 21.015.Per gènere, del total de 395.214 aturats catalans, 171.979 eren homes i 223.235 dones. Per edats, 29.277 eren menors de 25 anys. D'aquests, 15.650 eren homes i 13.627 dones.Per sectors d'activitat, l'únic que registra una pujada és el de serveis, però ho fa amb 1.512 nous inscrits a les llistes d'atur, amb un total de 288.738 desocupats. Tot i això, també pugen els aturats que no tenien una feina anterior, en concret en 818 persones, fins als 24.723 aturats.En canvi, l'atur baixa en 402 persones al sector construcció fins als 29.738 aturats, 340 a la indústria fins als 43.679 desocupats i 56 en l'agricultura fins als 8.336.Pel que fa a la contractació, al gener es van registrar 237.368 contractes, un 6,29% menys que el mes anterior (15.929 en xifres absolutes). En comparació amb el mateix mes de l'any anterior, els contractes van baixar un 2,13% (-5.168). Del total, 37.365 van ser indefinits i 200.003 temporals.L'afiliació a la Seguretat Social va pujar a Catalunya un 0,62% respecte al mes anterior, amb 21.153 afiliats més. En comparació amb el mateix mes del 2019, la pujada va ser d'un 1,64%, amb 55.396 afiliats més. En total, al febrer hi havia 3.440.802 afiliats a la Seguretat Social.Per demarcacions, l'afiliació puja a totes. On més ho fa és a Girona, un 1,08% amb 317.037 en xifres absolutes fins a les 317.037. A les comarques de Ponent l'increment va ser del 0,83% amb 1.565 afiliats més, fins als 189.258; mentre que a Tarragona i Ebre l'increment va ser del 0,68% amb 2.033 afiliats més, fins als 301.939. Per últim, a les comarques de Barcelona es van registrar 14.322 afiliats més, un 0,55% més, fins als 2.632.568.Per règims, 2.806.818 pertanyien al general, 20.390 a l'agrari i 59.773 al de la llar. A més, hi havia 547.912 autònoms, 5.908 del règim del mar i un del carbó.Al conjunt de l'Estat, l'afiliació va pujar un 0,45% menys (+85.735) fins als 19.250.229 afiliats. En comparació amb el febrer del 2019, es va registrar un increment de l'1,92% fins als 361.757.

