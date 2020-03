La marededeu de Núria, nova víctima del coronavirus

El coronavirus segueix causant estralls, tant a la població com al patrimoni cultural. Després que l'Ajuntament de Girona decidís precintar el Cul de la Lleona per evitar possibles contagis, aquest dimarts ha estat el torn de la marededeu de Núria, a Queralbs (el Ripollès). Al Versió RAC1 , els responsables del santuari han explicat que han decidit treure la medalla de la verge a qui els visitants poden fer un petó "per precaució".La marededeu, com fins ara, es manté dins una urna de vidre. Al santuari de Queralt (Berguedà), en canvi, la medalla s'ha mantingut, tot i que la verge també es manté dins una urna de vidre. A Montserrat tampoc s'han pres mesures, tot que la confederació episcopal segueix atenta a possibles indicacions. "Ara no hi ha una recomanació per part de la conselleria de Sanitat, però si n'hi hagués, evidentment que prendríem les mesures que ens diguessin", ha explicat Norbert Miracle, portaveu de la confederació episcopal de Tarragona.No obstant això, Miracle ha demanat a la gent que actuï "amb sentit comú". "Les persones que vagin a venerar una imatge, potser sí que el més normal seria que en comptes de fer un petó a la imatge, fessin una reverència o una mirada; és el mateix", ha remarcat Miracle.

