El Liceu veta l'exhibició de llaços grocs a l'Orfeó Català

En relació a la notícia que @VilaWeb ha publicat aquesta tarda, des del Liceu emetem el següent comunicat: pic.twitter.com/s7J6eJJiZp — Gran Teatre Liceu (@Liceu_cat) March 2, 2020

El Liceu va demanar a l'Orfeó Català que no s'exhibissin llaços grocs durant l'actuació que es va celebrar el passat diumenge, que commemorava el vintè aniversari de l'obertura del teatre. La notícia, avançada per Vilaweb , ha estat confirmada pel mateix Liceu a través d'un comunicat aquest dimarts."El passat divendres 28 de febrer, durant l'assaig del concert de la segona simfonia de Mahler, un membre del comitè d'empresa del Liceu, representant del cor, va sol·licitar al departament musical del teatre que es mantingués la neutralitat del concert de diumenge", resa l'escrit.Davant aquesta advertència, alguns dels cantants van mostrar el seu malestar i van amenaçar en no actuar si se'ls impedia portar el llaç groc.Des del Liceu volen recordar que "ni ara ni mai s'ha censurat a cap artista o col·laborador pel fet de dur el llaç groc a sobre l'escenari" i remarca que treballa, "a través de la cultura, per la defensa dels drets i les llibertats de les persones".

