VÍDEOS En marxa l'intent de desnonament del Bloc Llavors a Barcelona

Hola @govern @interiorcat @MiquelBuch us volem felicitar per la professionalitat del vostre cos de seguretat... proporcionalitat? justificació de l'ús de la força?#SomLlavors #FuckCoronaVAURAS pic.twitter.com/rNjIy25jaN — Sindicat de Barri - Poble Sec #FUCKCORONAVAURAS (@sindicatdebarri) March 3, 2020

EN DIRECTE Un centenar de persones es concentra davant del @blocllavors convocades pel @sindicatdebarri del Poble Sec. Els Mossos continuen desallotjant les persones que volien evitar el desnonament des de dins l'edifici; informa @andreumerinohttps://t.co/1hQWrs8YNx #Barcelona pic.twitter.com/tF6iiiKESS — NacióDigital (@naciodigital) March 3, 2020

EN DIRECTE Vídeo des de dins del Bloc Llavors. Desenes de persones intenten evitar el desnonament de sis famílies; informa @andreumerino

https://t.co/VgPsW02XtY #Barcelona pic.twitter.com/LFTc8JmlQS — NacióDigital (@naciodigital) March 3, 2020

EN DIRECTE Macrodesplegament policial per executar el desnonament del Bloc Llavors: un total de 16 unitats antiavalots dels Mossos s'han desplaçat fins al carrer Lleida; per @andreumerino

https://t.co/VgPsW02XtY #Barcelona pic.twitter.com/vvAPatoyjZ — NacióDigital (@naciodigital) March 3, 2020

EN DIRECTE Des dels balcons del Bloc Llavors avisen que els Mossos han començat a desallotjar les persones que intenten evitar el desnonament. La policia tapa l'angle de visió del portal i no deixa accedir a la premsa davant de l'edifici; per @andreumerino https://t.co/DvHStbZZg0 pic.twitter.com/TBkX42Wgub — NacióDigital (@naciodigital) March 3, 2020

VECINA, DESPIERTA!!

DESAHUCIAN EN TU PUERTA‼️



⚠️ARA MATEIX desnonament #BlocLlavors⚠️



Han arribat mossos a la porta, pero no poden executar fins que arribi la comitiva! ❌



Necessitem ser MOLTES ‼️



📍Veniu a c/Lleida 38

Espanya o Poble Sec#SomLlavors#FuckCoronaVauras pic.twitter.com/GmUtaZZ5jU — Sindicat de Barri - Poble Sec #FUCKCORONAVAURAS (@sindicatdebarri) March 3, 2020

L'intent de desnonament del Bloc Llavors a Barcelona ja ha començat. A dos quarts de set del matí una quinzena d'unitats d'antiavalots dels Mossos d'Esquadra han arribat al carrer Lleida 38, al barri del Poble-Sec, pe executar el desnonament. Un grup nombrós d'agents ha entrat a l'edifici i s'han quedat a dins. La comitiva judicial ha arribat uns minuts abans de les 9 i ara ja es procedirà a fer efectiu el desnonament.Les sis famílies amenaçades pel llançament són dins del bloc i també desenes de persones que hi han passat la nit per donar-los suport. A fora, s'hi va agrupant gent convocada pel Sindicat de Barri del Poble Sec i altres grups d'habitatge de Barcelona.El cas del Bloc Llavors ha esdevingut paradigmàtic en el debat sobre el nou decret d'habitatge del Govern. La llei estableix que els grans propietaris han d'oferir un lloguer social a les famílies vulnerables -encara que aquestes estiguin ocupant, com és el cas- abans de desnonar-les.El titular del Bloc Llavors és el fons voltor Vauras Investment, que no ha complert amb aquesta obligació. Tot i això, la titular del jutjat de primera instància 48 de Barcelona, María José Hernández González, ha autoritzat el desallotjament . Va ser la primera magistrada a desentendre's del decret i posteriorment les audiències provincials de Barcelona i Girona han unificat citeris establint que la nova legislació no serveix per aturar demandes de desnonament.El desnonament, a més, es va comunicar amb data oberta, una pràctica prohibida per la llei però que els jutges continuen aplicant L'Ajuntament de Barcelona i el Govern ja han avisat Vauras Investment de la possibilitat de sancionar l'empresa si no oferia lloguer social a les sis famílies però cap de les dues administracions ha engegat encara el procés sancionador.El Sindicat de Barri del Poble Sec compta amb el suport explícit de les dues administracions per forçar el fons voltor a negociar, així com el de Junts per Catalunya, ERC, els comuns i la CUP.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor