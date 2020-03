Montserrat descarta emprendre mesures contra el coronavirus

Montserrat, com la resta d'espais de culte del país que agrupa la Conferència Episcopal Tarraconense, per ara descarta emprendre cap mesura per combatre el coronavirus . Des del monestir, un lloc on molts hi acudeixen per besar o tocar la imatge de la verge, recorden que de moment no hi ha cap obligació ni recomanació per part de les autoritats sanitàries que obligui el contrari.A més, malgrat les recomanacions que hi pogués haver, Montserrat destaca el seu respecte cap a la voluntat dels fidels, la seva responsabilitat i el sentit comú perquè facin el que creguin més oportú.Des de l'esclat del brot, el monestir no ha notat cap descens en el nombre de turistes que els visita a diari.

