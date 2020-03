«Ferides» i «Savis de l'horta», guanyadors dels Premis VOC 2020

El curtmetratge terrassenc Ferides i el documental valencià Savis de l’horta s’han emportat els principals premis de la 4a edició dels Premis VOC 2020. El certamen, organitzat per Òmnium Cultural, ha lliurat els seus guardons aquest dilluns 2 de març a la sala InGràcia de Barcelona. Pel que fa a la categoria Sala Oberta, nova secció del VOC d’enguany,pensada per impulsar nous projectes audiovisuals encara per realitzar, el guanyador ha estat el projecte llobregatenc Sant Just Fever. En aquest enllaç es poden veure tots els curts que s'exhibiran. El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, empresonat des de l’octubre de 2017 per exercir drets fonamentals, ha felicitat els guanyadors i també tots els participants a través d’una carta enviada des de la presó de Lledoners. "Cada projecció del VOC és una porta oberta a imaginar un futur sense límits", diu Cuixart. "Un país sense audiovisual no és país, i una llengua que no cohesiona els qui la viuen no és llengua".En la carta, llegida pel vicepresident Marcel Mauri de los Rios, Cuixart ha fet valer la cultura com a eina antirepressiva fonamental: "de la presó estant, seguirem compartint la lluita per les conquestes col·lectives, que és també motor d’històries al cinema i a la vida". Al seu torn, Mauri ha deixat clar el compromís de l’entitat amb l’audiovisual en català i ha assegurat que "seguirem treballant incansablement per enfortir el VOC". “Lallengua és, ha estat i serà la nostra gran eina per garantir la cohesió social", ha dit Marcel Mauri, "no podem permetre que la quota de pantalla de l’audiovisual català segueixi per sota del 5%".La Mostra del VOC s'ha pogut veure a més de 30 municipis repartits per tota Catalunya i altres ciutats europees, com el cas de l'alemanya Munic. Cada sala programarà dues sessions d'una hora i mitja de durada. Les seus catalanes que participen en la mostra són: Alella, Begues, Calella, Cambrils, Cardedeu, Castellbisbal, Cornudella de Montsant, Eixample/Gràcia (Barcelona), Esplugues de Llobregat, Falset, Girona, Horta-Guinardó (Barcelona), La Seu d'Urgell, Malgrat de Mar, Mataró, Ribes, Ribes de Freser, Roses, Rubí, Sabadell, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Martí (Barcelona), Santa Coloma de Gramanet, Sants-Montjuïc (Barcelona), Sort, Tarragona, Torroella de Montgrí, Tortosa, Tremp, Vic i Vilassar de Mar.

