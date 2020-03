VÍDEOS Màxima tensió a Grècia: trets de la policia contra refugiats a la frontera

Màxima tensió a les fronteres de Grècia. Trets de la policia, gasos lacrimògens, pallisses de grups xenòfobs i càrregues d'antidisturbis. Així tracten als refugiats, la gran majoria sirians, que arriben a les costes gregues i a les fronteres del país del Mediterrani. Diversos periodistes, com Hibai Arbide, han pogut gravar diverses imatges del que succeïa a les portes del país grec.La illa de Lesbos ha estat un dels punts més conflictius, amb diverses organitzacions d'ultradreta i xenòfobes cremant vegetació i bona part del territori per impedir l'accés dels refugiats a terra ferma. Diverses imatges han mostrat com guardacostes disparaven a l'aigua i donaven cops amb pals a persones en embarcacions que intentaven arribar a la costa.Un nen ha mort aquest dilluns en bolcar una barca amb refugiats davant l'illa grega de Lesbos, segons ha confirmat la guàrdia costanera de Grècia. l'embarcació transportava 48 persones i, segons les autoritats gregues, els ocupants la van fer bolcar quan s'hi va apropar el vaixell de la guàrdia costanera. Després del rescat, dos nens han sigut hospitalitzats però un d'ells no ha sobreviscut als intents de reanimació. L'altre nen està "fora de perill", segons el comunicat. La guàrdia costanera també assegura que l'embarcació amb refugiats anava acompanyada d'un vaixell patruller turc abans d'entrar en aigües gregues.

El govern turc va dir divendres que no estava en disposició de continuar contenint el flux de refugiats cap a la Unió Europea després que 33 soldats turcs morissin a conseqüència d'un atac aeri de l'aviació russa o siriana a la província d'Idlib, al nord-est de Síria. Un fet que ha provocat en els últims dies l'arribada de milers de migrants cap a Grècia.



El govern grec va anunciar diumenge que a partir d'ara no acceptaran noves sol·licituds d'asils durant un mes. El govern grec considera que la pressió a les fronteres està dirigida i incentivada per Turquia.



Per la seva banda, l'alt representant de la UE en Política Exterior i Seguretat, Josep Borrell, ha anunciat la convocatòria per a la pròxima setmana d'una reunió extraordinària dels ministres d'Assumptes Exteriors dels vint-i-set per abordar l'actual situació a Síria. La data encara està per concretar.