VÍDEO La intensitat de l'ajudant de Setién al Clàssic amb jugadors del Barça: «No fa el que ha de fer!»

Eder Sarabia, un no parar en el banquillo del Barça. #NoticiasVamos pic.twitter.com/7QstSIphB3 — #Vamos de Movistar+ (@vamos) March 2, 2020

El Clàssic entre el Futbol Club Barcelona i el Reial Madrid és un dels esdeveniments esportius de l'any. La intensitat viscuda en els 90 minuts de partit fa aflorar la màxima competitivitat entre els dos eterns rivals a la lliga espanyola de futbol. En l'enfrontament d'aquest diumenge, amb derrota blaugrana al Santiago Bernabéu (2-0), no va faltar cap d'aquests ingredients. Un dels protagonistes que va mostrar més aquesta intensitat va ser Eder Sarabia, segon entrenador del Barça i ajudant de Quique Setién en la presa de decisions tàctiques.Segons ha pogut recollir en un vídeo el canal #Vamos, Sarabia va estar molt actiu des de la banqueta del Barça, donant indicacions a tort i a dret tant a jugadors com al mateix Setién. En una de les imatges es pot veure com acaba criticant un dels blaugranes. "No fa res del que ha de fer!", exclama, "de cop comença a jugar i a tirar, quan ha de jugar la pilota!". No queda gens clar a quin jugador es referia, però Sarabia va fer referència a altres membres de l'equip, com Griezmann i Busquets en altres jugades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor