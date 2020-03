Tots els casos de coronavirus a Catalunya

Els nous casos de coronavirus a Catalunya s'han disparat en les últimes hores. Malgrat que la xifra global continua sent molt baixa, entre diumenge i dilluns s'han registrat 10 dels 16 comptabilitzats fins ara pel Departament de Salut. Més de la meitat (9) estan localitzats a la ciutat de Barcelona.

Tal com es pot apreciar en el mapa que encapçala aquesta notícia, el brot està força localitzat. A part de la capital catalana, només hi ha hagut contagis confirmats en tres ciutats més: Girona (4), Sant Cugat (2, una parella) i l'Hospitalet de Llobregat (1).En més del 50% dels casos, havien viatjat feia pocs dies a Itàlia, la zona més castigada pel Covid-19 a Europa, d'on van importar el virus. La resta d'infectats són per haver estat en contacte directe amb algú que ja l'estava incubant.

Mentre a l'Estat, que ja supera el centenar de casos, s'han confirmat diversos de més gravetat, a Catalunya tots estan catalogats per les autoritats sanitàries com a lleus. Cap d'ells corre perill.

