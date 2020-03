Puigneró i Calvet lideren la cursa pel candidat efectiu de JxCat

Hi ha una sèrie de capítols que no han passat desapercebuts en els dirigents de Junts per Catalunya (JxCat) al llarg dels últims dies. La primera va ser l'aparició de Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals, en la taula de diàleg amb la Moncloa . Una inclusió que el president Quim Torra li va comunicar diumenge de la setmana passada i que va ser interpretada en lògica successòria. La segona, en la mateixa línia, ha estat la presència de Puigneró en tots els actes que han protagonitzat Carles Puigdemont a Perpinyà , des de l'arribada al camp de l'USAP com la visita a la Casa de la Generalitat a la Catalunya Nord.Són imatges amb missatge que han propulsat el titular de Polítiques Digitals a totes les travesses i que el fan aparèixer com a protagonista en el debat del candidat efectiu a JxCat al costat de Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat.Calvet és l'únic dirigent de la formació que s'ha postulat públicament - ho va fer en un dinar informatiu organitzat per La Vanguardia el 17 de febrer - i és un dels més actius en el debat sobre la reordenació de l'espai polític. El seu nom sorgeix del consens existent entre Josep Rull i Jordi Turull des de la presó de Lledoners, i compta amb el suport de dirigents de Palau que han treballat tant amb Quim Torra com amb Puigdemont.La clau del debat electoral és, en tot cas, quina decisió acaba prenent l'expresident de la Generalitat. Existeix unanimitat a JxCat sobre la idoneïtat de la seu lideratge electoral, però la decisió no està presa. L'opció que faci tàndem amb un candidat efectiu va prenent cos a la sala de màquines, i aquí és on emergeixen Calvet i Puigneró.L'entorn del conseller de Polítiques Digitals, consultat per, assegura que ell no s'està postulant com a candidat, i que ara el "més important" per JxCat és "endreçar l'espai i definir el full de ruta". El cercle més pròxim a Calvet ha declinat fer més comentaris al marge del que ja va expressar fa tres setmanes. En aquell moment, el titular de Territori -amb una llarga trajectòria dins de Convergència i del PDECat, sempre enquadrat al sector afí a Rull- va assegurar que el seu perfil era "adequat" per gestionar el dia a dia "sense renunciar a res". Els seus partidaris el defineixen com a "solvent", "gestor" i com a "coneixedor del territori", també en clau interna."No està tot decidit", assenyalen les fonts governamentals consultades sobre la irrupció de Puigneró, que afronta amb la taula de diàleg la seva primera negociació política d'alt nivell. Calvet, segons les mateixes fonts, tenia aspiracions per entrar a formar part de la taula de negociació, com la consellera de Presidència, Meritxell Budó, que finalment no va ser inclosa en l'alineació. "Hi ha batalla", resumeixen els dirigents coneixedors de la situació. El missatge oficial és que s'arribarà a acordar un "candidat de consens" en un moment en què opcions com la de Laura Borràs han anat perdent números amb el pas de les setmanes per la investigació oberta al Tribunal Suprem.La tria del candidat efectiu -en un tàndem amb Puigdemont que va avalar Artur Mas en una entrevista a NacióDigital - és una qüestió que té plena incidència en la reordenació de JxCat. En l'esquema sorgit de Lledoners fa unes setmanes, es propulsava Calvet com a candidat a la Generalitat, mentre que se li reservava un paper rellevant al partit a Miquel Buch, conseller d'Interior. Aquest pla, tot i tenir suports importants, no acaba de convèncer tothom. "Això no pot acabar amb un pacte de despatx", assenyala un dels que hi està en contra. El mal estat de les relacions entre el PDECat i la Crida, encallats i amb risc de ruptura , acaba de contaminar qualsevol debat intern. Puigdemont i David Bonvehí han abordat la situació aquest dimarts a Brussel·les La més alineada amb l'ortodòxia del PDECat és la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, que ha defensat posicions moderades al llarg de la legislatura sense ser "deslleial" -així ho assenyalen fonts governamentals- amb Torra o Puigdemont. Al partit la veuen com un "actiu" -és la consellera més identificada amb la direcció liderada per Bonvehí-, tot i que en un context d'acord global a JxCat tindria molt complicat ser ascendida fins al punt de ser candidata. El que està clar, segons destaquen al PDECat, és que "reforçarà" el seu perfil polític a mida que avanci el calendari.En tot cas, existeix consens a JxCat en què cal potenciar el perfil "governamental" de qui assumeixi la candidatura. Mas ha posat damunt la taula l'esquema de liderar el procés des de fora la Generalitat -plataforma d'aterratge perquè Puigdemont sigui candidat sense aspirar a presidir la institució de manera formal- mentre a l'administració s'hi gestionen els problemes del dia a dia. I, de moment, el debat per ocupar aquesta responsabilitat té dos noms protagonistes: Damià Calvet i Jordi Puigneró.

