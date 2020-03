L'Estat va contractar consultores a set països per millorar la seva imatge el mes de la sentència de l'1-O

El govern espanyol, a través de les ambaixades, va contractar empreses consultores de comunicació a set països d'Europa i Amèrica per reforçar i potenciar la imatge d'Espanya durant un mes, l'octubre del 2019, marcat per la publicació de la sentència del Tribunal Suprem sobre el procés independentista. Els contractes els van signar les ambaixades d'Espanya a França, Bèlgica, Alemanya, Regne Unit, Suïssa, Mèxic i EUA, segons admet l'executiu central -que no en dona detalls- en una resposta parlamentària al diputat d'EH Bildu Jon Iñarritu.Fins ara es coneixia què va signar l'ambaixada d'Espanya a Washington, perquè, als Estats Units, els agents estrangers han de publicar-los, i l'ambaixador Santiago Cabanas ho va explicar a la premsa. Aquest contracte, amb Glover Park Group, va ascendir a 15.000 dòlars (13.400 euros), el va adjudicar l'ambaixada el 27 de setembre i establia que s'activaria a petició d'Espanya durant el mes d'octubre amb el preavís d'una setmana.Després de publicar-se aquesta informació, Jon Iñarritu va preguntar al govern espanyol el motiu d'aquest contracte, i si s'havien emprès accions semblants en altres països. La resposta de l'executiu central és que es van signar "contractes similars, més o menys simultàniament, de la mateixa durada i amb el mateix objectiu", a través de les ambaixades d'Espanya a França, Bèlgica, Alemanya, Regne Unit, Suïssa i Mèxic. Llavors, Josep Borrell encara era ministre d'Afers Exteriors.Als Estats Units, l'ambaixador Cabanas havia explicat a la premsa que l'objectiu del contracte era reforçar la política de comunicació d'una època que ja es preveia "complicada", i havia citat entre els reptes la necessitat de contrarestar la narrativa independentista i el revisionisme històric contra tot allò espanyol.Així, "la feina de la consultora de comunicació es va centrar a identificar interlocutors i oportunitats de projecció d'Espanya en els mitjans", explica ara l'executiu central. Una altra consultora, en aquest cas una de les que col·laboraven amb una ambaixada a Europa, sí va fer aquells dies d'octubre gestions directament relacionades amb la qüestió independentista, i es va posar en contacte amb periodistes d'aquell país per oferir-los contactes i experts, segons Europa Press.En la resposta, el govern espanyol aclareix al diputat que la missió de la consultora als EUA no era "millorar la imatge d'Espanya", perquè la tasca de "protegir i promocionar" la reputació del país correspon a l'ambaixada i als consolats. Es tractava, més aviat, de "reforçar la interlocució" de l'ambaixada espanyola als EUA amb mitjans de comunicació d'aquell país i amb "prescriptors" (personalitats influents) de diversos sectors, per "actualitzar i potenciar la percepció de les fortaleses d'Espanya" als Estats Units.L'executiu central considera que la imatge d'Espanya als Estats Units és "molt positiva", com es desprèn de les opinions del sector públic i privat, però justifica la iniciativa perquè aquest esforç sostingut de diplomàcia pública tingui èxit cal estrènyer la relació amb els mitjans de comunicació i amb les veus més influents". També recorda que les accions s'emmarquen en l'"estratègia més àmplia de promoció i protecció de la reputació d'Espanya" que va desplegar la secretaria d'estat de l'Espanya Global.A més, el govern espanyol assegura que la signatura de contractes d'aquesta mena, "de durada limitada i de menys quantitat, no són infreqüents" en l'acció exterior de l'Estat en diferents àmbits, com el comercial, el cultural o l'educatiu. No obstant això, reconeix que no li consta que, fins llavors, s'haguessin signat acords similars a aquest als EUA, "circumscrit a l'àrea de la diplomàcia pública i de la comunicació", en aquell o a un altre país.

Resposta del govern espanyol by naciodigital on Scribd

